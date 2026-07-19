Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Камбэк? Франция взрывно начала тайм, забив второй мяч
Чемпионат мира
19 июля 2026, 01:28 | Обновлено 19 июля 2026, 01:42
125
0

ВИДЕО. Камбэк? Франция взрывно начала тайм, забив второй мяч

Брэдли Баркола вернул интригу

19 июля 2026, 01:28 | Обновлено 19 июля 2026, 01:42
125
0
ВИДЕО. Камбэк? Франция взрывно начала тайм, забив второй мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Франции сократила отставание от Англии в матче за 3-е место на ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Второй мяч в ворота соперника забил Брэдли Баркола, вернув интригу в матч.

После перерыва команда Франции пришла в себя и начала оказывать серьезное давление на англичан. Однако счет все еще в пользу Англии – 4:2.

ВИДЕО. Камбэк? Франция взрывно начала тайм, забив второй мяч

По теме:
Сумасшедшая результативность Англия победила Францию
Сака стал автором 58-го хет-трика на чемпионатах мира
ВИДЕО. Хет-трик! Букайо Сака забил с пенальти: Англия близка к бронзе
сборная Англии по футболу сборная Франции по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Франция - Англия Брэдли Баркола
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Бокс | 18 июля 2026, 09:46 0
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты

Эй-Джей поместил украинца на первую строчку

Финал ЧМ-2026 под угрозой срыва? В ФИФА приняли решение
Футбол | 19 июля 2026, 00:02 0
Финал ЧМ-2026 под угрозой срыва? В ФИФА приняли решение
Финал ЧМ-2026 под угрозой срыва? В ФИФА приняли решение

Матч состоится в запланированное время

Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Футбол | 18.07.2026, 10:57
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Футбол | 18.07.2026, 10:13
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
Футбол | 18.07.2026, 21:42
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
18.07.2026, 04:32 7
Футбол
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
17.07.2026, 06:22 1
Бокс
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
17.07.2026, 06:23 7
Футбол
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
18.07.2026, 08:38 36
Футбол
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
18.07.2026, 17:31 5
Другие виды
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
17.07.2026, 09:32 12
Футбол
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
18.07.2026, 07:32
Футбол
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
17.07.2026, 07:53 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем