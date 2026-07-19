Чемпионат мира19 июля 2026, 01:28 | Обновлено 19 июля 2026, 01:42
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ВИДЕО. Камбэк? Франция взрывно начала тайм, забив второй мяч
Брэдли Баркола вернул интригу
19 июля 2026, 01:28 | Обновлено 19 июля 2026, 01:42
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Сборная Франции сократила отставание от Англии в матче за 3-е место на ЧМ-2026.
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Второй мяч в ворота соперника забил Брэдли Баркола, вернув интригу в матч.
После перерыва команда Франции пришла в себя и начала оказывать серьезное давление на англичан. Однако счет все еще в пользу Англии – 4:2.
ВИДЕО. Камбэк? Франция взрывно начала тайм, забив второй мяч
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