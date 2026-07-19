ВИДЕО. Мбаппе забил Англии и обошел Месси в борьбе за Золотую бутсу
Килиан разбудил партнеров после нокаута
Французская звезда Килиан Мбаппе забил долгожданный мяч в матче за 3-е место против Англии на ЧМ-2026.
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В первом тайме французы были нокаутированы: Англия забила четыре мяча, шокировав команду Дидье Дешама.
Разбудил партнеров после провального тайма именно Мбаппе. Капитан забил на 48-й минуте и подарил веру в камбэк.
Благодаря этому голу Килиан обошел Лионеля Месси в списке бомбардиров на ЧМ-2026: у Мбаппе – 9, у Лионеля – 8.
ВИДЕО. Мбаппе забил Англии и обошел Месси в борьбе за Золотую бутсу
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