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Чемпионат мира
19 июля 2026, 01:22 | Обновлено 19 июля 2026, 01:42
305
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ВИДЕО. Мбаппе забил Англии и обошел Месси в борьбе за Золотую бутсу

Килиан разбудил партнеров после нокаута

19 июля 2026, 01:22 | Обновлено 19 июля 2026, 01:42
305
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ВИДЕО. Мбаппе забил Англии и обошел Месси в борьбе за Золотую бутсу
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Французская звезда Килиан Мбаппе забил долгожданный мяч в матче за 3-е место против Англии на ЧМ-2026.

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В первом тайме французы были нокаутированы: Англия забила четыре мяча, шокировав команду Дидье Дешама.

Разбудил партнеров после провального тайма именно Мбаппе. Капитан забил на 48-й минуте и подарил веру в камбэк.

Благодаря этому голу Килиан обошел Лионеля Месси в списке бомбардиров на ЧМ-2026: у Мбаппе – 9, у Лионеля – 8.

ВИДЕО. Мбаппе забил Англии и обошел Месси в борьбе за Золотую бутсу

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Комментарии 1
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100 процентово, что англичане дадут Мбаппе забить пару -тройку мячей, могут повеселить публику ничейным счётом в основное время, а потом посоревноваться в пробитии пеналей, все может быть...
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