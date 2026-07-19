Райс забил третий самый быстрый гол в матчах за третье место на ЧМ
Вспоминаем топ-3 самых быстрых голов в истории матчей за бронзу на мировых первенствах
27-летний полузащитник сборной Англии Деклан Райс забил третий самый быстрый гол в матчах за третье место в истории чемпионатов мира.
Случилось это в поединке против сборной Франции на ЧМ-2026.
Напомним, что рекорд матчей за бронзовые медали принадлежит турецкому нападающему Хакану Шюкюру, который в 2002 году отличился уже на 11-й секунде поединка против Южной Кореи.
Самые быстрые голы в истории матчей за третье место на чемпионатах мира:
- 11 сек – Хакан Шюкюр (Турция), 2002, против Южной Кореи
- 25 сек – Эрнст Ленер (Германия), 1934, против Австрии
- 2 мин и 16 сек – Деклан Райс (Англия), 2026, против Франции
🌟 HISTORY MADE by Declan Rice!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 18, 2026
⚽️ His strike at 2:16 is the THIRD-FASTEST goal EVER in a World Cup third-place playoff
1️⃣ Şükür 🇹🇷 – 11s (2002)
2️⃣ Lehner 🇩🇪 – 25s (1934)
3️⃣ Rice 🏴 – 2m16s (2026)
🦁 What a moment for the Three Lions! pic.twitter.com/0L59iKzXBB
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