Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Райс забил третий самый быстрый гол в матчах за третье место на ЧМ
Чемпионат мира
19 июля 2026, 01:15 |
137
0

Райс забил третий самый быстрый гол в матчах за третье место на ЧМ

Вспоминаем топ-3 самых быстрых голов в истории матчей за бронзу на мировых первенствах

19 июля 2026, 01:15 |
137
0
Райс забил третий самый быстрый гол в матчах за третье место на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

27-летний полузащитник сборной Англии Деклан Райс забил третий самый быстрый гол в матчах за третье место в истории чемпионатов мира.

Случилось это в поединке против сборной Франции на ЧМ-2026.

Напомним, что рекорд матчей за бронзовые медали принадлежит турецкому нападающему Хакану Шюкюру, который в 2002 году отличился уже на 11-й секунде поединка против Южной Кореи.

Самые быстрые голы в истории матчей за третье место на чемпионатах мира:

  • 11 сек – Хакан Шюкюр (Турция), 2002, против Южной Кореи
  • 25 сек – Эрнст Ленер (Германия), 1934, против Австрии
  • 2 мин и 16 сек – Деклан Райс (Англия), 2026, против Франции
По теме:
Сумасшедшая результативность Англия победила Францию
Сака стал автором 58-го хет-трика на чемпионатах мира
ВИДЕО. Хет-трик! Букайо Сака забил с пенальти: Англия близка к бронзе
сборная Англии по футболу сборная Франции по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу Деклан Райс Франция - Англия
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Бокс | 18 июля 2026, 09:46 0
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты

Эй-Джей поместил украинца на первую строчку

В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
Футбол | 18 июля 2026, 21:42 28
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру

Корзаченко отреагировал на слова Палкина

В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
Футбол | 18.07.2026, 04:32
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
Футболист Динамо отказался от помощи и похоронил свою карьеру в Киеве
Футбол | 18.07.2026, 23:22
Футболист Динамо отказался от помощи и похоронил свою карьеру в Киеве
Футболист Динамо отказался от помощи и похоронил свою карьеру в Киеве
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Футбол | 18.07.2026, 10:13
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
17.07.2026, 08:13 16
Футбол
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
17.07.2026, 06:22 1
Бокс
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
17.07.2026, 06:23 7
Футбол
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
17.07.2026, 07:25 9
Футбол
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
17.07.2026, 07:53 11
Бокс
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
18.07.2026, 07:24 18
Футбол
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
17.07.2026, 09:32 12
Футбол
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
17.07.2026, 20:05 6
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем