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  4. ВИДЕО. Пушка Райса. Англия на 3-й минуте забила Франции на ЧМ-2026
Чемпионат мира
19 июля 2026, 00:07 | Обновлено 19 июля 2026, 00:36
1058
0

ВИДЕО. Пушка Райса. Англия на 3-й минуте забила Франции на ЧМ-2026

Деклан показал фирменный выстрел из-за пределов штрафной площадки

19 июля 2026, 00:07 | Обновлено 19 июля 2026, 00:36
1058
0
ВИДЕО. Пушка Райса. Англия на 3-й минуте забила Франции на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Англии забила первой в матче за третье место на ЧМ-2026 против Франции.

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Автором быстрого гола в поединке стал капитан «трех львов» Деклан Райс.

На 3-й минуте Деклан в фирменном стиле пробил с дальней дистанции и пушечным выстрелом открыл счет.

Для Райса этот мяч стал первым на ЧМ-2026, до этого Деклан имел лишь ассист.

ВИДЕО. Пушка Райса. Англия на 3-й минуте забила Франции на ЧМ-2026

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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