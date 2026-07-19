Чемпионат мира19 июля 2026, 00:07 | Обновлено 19 июля 2026, 00:36
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ВИДЕО. Пушка Райса. Англия на 3-й минуте забила Франции на ЧМ-2026
Деклан показал фирменный выстрел из-за пределов штрафной площадки
19 июля 2026, 00:07 | Обновлено 19 июля 2026, 00:36
1058
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Сборная Англии забила первой в матче за третье место на ЧМ-2026 против Франции.
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Автором быстрого гола в поединке стал капитан «трех львов» Деклан Райс.
На 3-й минуте Деклан в фирменном стиле пробил с дальней дистанции и пушечным выстрелом открыл счет.
Для Райса этот мяч стал первым на ЧМ-2026, до этого Деклан имел лишь ассист.
ВИДЕО. Пушка Райса. Англия на 3-й минуте забила Франции на ЧМ-2026
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