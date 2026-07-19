Рекорд Реала. Игроки клуба вошли в историю по количеству голов на ЧМ

Мадридский «Реал» стал первым клубом в истории, игроки которого суммарно забили 20+ голов в рамках одного розыгрыша чемпионата мира.

Отметку в 20 голов футболисты королевского клуба преодолели в матче за третье место между Францией и Англией (4:6), где дубль оформил Килиан Мбаппе, а Джуд Беллингем также отметился забитым мячом.

Примечательно, что ни один игрок «Реала», забивавший на нынешнем мундиале, не представляет сборную Испании.

Голы игроков «Реала» на ЧМ-2026 (22):

10 – Килиан Мбаппе (Франция)

7 – Джуд Беллингем (Англия)

4 – Винисиус Жуниор (Бразилия)

1 – Арда Гюлер (Турция)

Клубы с наибольшим количеством голов в одном розыгрыше чемпионата мира, суммарно забитых их игроками: