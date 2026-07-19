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  4. Рекорд Реала. Игроки клуба вошли в историю по количеству голов на ЧМ
Чемпионат мира
19 июля 2026, 05:39 |
266
0

Рекорд Реала. Игроки клуба вошли в историю по количеству голов на ЧМ

Реал стал первым клубом, игроки которого суммарно забили 20+ голов в одном розыгрыше ЧМ

19 июля 2026, 05:39 |
266
0
Рекорд Реала. Игроки клуба вошли в историю по количеству голов на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем
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Мадридский «Реал» стал первым клубом в истории, игроки которого суммарно забили 20+ голов в рамках одного розыгрыша чемпионата мира.

Отметку в 20 голов футболисты королевского клуба преодолели в матче за третье место между Францией и Англией (4:6), где дубль оформил Килиан Мбаппе, а Джуд Беллингем также отметился забитым мячом.

Примечательно, что ни один игрок «Реала», забивавший на нынешнем мундиале, не представляет сборную Испании.

Голы игроков «Реала» на ЧМ-2026 (22):

  • 10 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 7 – Джуд Беллингем (Англия)
  • 4 – Винисиус Жуниор (Бразилия)
  • 1 – Арда Гюлер (Турция)

Клубы с наибольшим количеством голов в одном розыгрыше чемпионата мира, суммарно забитых их игроками:

  • 22 – «Реал» (2026)
  • 18 – ПСЖ (2022)
  • 18 – «Бавария» (2014)
  • 18 – «Гонвед» (1954)
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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