Рекорд Реала. Игроки клуба вошли в историю по количеству голов на ЧМ
Реал стал первым клубом, игроки которого суммарно забили 20+ голов в одном розыгрыше ЧМ
Мадридский «Реал» стал первым клубом в истории, игроки которого суммарно забили 20+ голов в рамках одного розыгрыша чемпионата мира.
Отметку в 20 голов футболисты королевского клуба преодолели в матче за третье место между Францией и Англией (4:6), где дубль оформил Килиан Мбаппе, а Джуд Беллингем также отметился забитым мячом.
Примечательно, что ни один игрок «Реала», забивавший на нынешнем мундиале, не представляет сборную Испании.
Голы игроков «Реала» на ЧМ-2026 (22):
- 10 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 7 – Джуд Беллингем (Англия)
- 4 – Винисиус Жуниор (Бразилия)
- 1 – Арда Гюлер (Турция)
Клубы с наибольшим количеством голов в одном розыгрыше чемпионата мира, суммарно забитых их игроками:
- 22 – «Реал» (2026)
- 18 – ПСЖ (2022)
- 18 – «Бавария» (2014)
- 18 – «Гонвед» (1954)
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