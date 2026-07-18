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Англия
18 июля 2026, 23:27 | Обновлено 19 июля 2026, 00:26
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В Британии в шоке от 140 млн за Роджерса. «Это не Винисиус или Кварацхелия»

Пирс Морган удивлен стоимостью будущего новичка «Челси» Моргана Роджерса

18 июля 2026, 23:27 | Обновлено 19 июля 2026, 00:26
1012
1 Comments
В Британии в шоке от 140 млн за Роджерса. «Это не Винисиус или Кварацхелия»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пирс Морган
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«Челси» устно договорился о переходе полузащитника Моргана Роджерса за 140 млн евро.

Далеко не все в Британии поняли желание «синих» бить трансферные рекорды ради 23-летнего игрока «Астон Виллы».

«Нелепая цена. За такие деньги я бы ожидал увидеть Винисиуса Жуниора или Кварацхелию», – написал известный журналист Пирс Морган.

Два года назад «Астон Вилла» заплатила за игрока 9 млн евро в казну «Мидлсбро». Сейчас он оценивается в 10 раз дороже.

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Морган Роджерс Челси Астон Вилла Пирс Морган трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ
Руслан Полищук Источник
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Комментарии 1
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Це стратегія. Купити гравця конкурента прямого за хз які кошти щоб і конкурент не розвивався і тіпа самим розвивати.
Тільки у Челсі 9 з 10 ти придбань мимо розвитку Виходить на руйнаціюконкурентів. Хоча Арсенал виграв не купивши Мудрика і став Чемпіоном.
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