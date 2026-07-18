В Британии в шоке от 140 млн за Роджерса. «Это не Винисиус или Кварацхелия»
Пирс Морган удивлен стоимостью будущего новичка «Челси» Моргана Роджерса
«Челси» устно договорился о переходе полузащитника Моргана Роджерса за 140 млн евро.
Далеко не все в Британии поняли желание «синих» бить трансферные рекорды ради 23-летнего игрока «Астон Виллы».
«Нелепая цена. За такие деньги я бы ожидал увидеть Винисиуса Жуниора или Кварацхелию», – написал известный журналист Пирс Морган.
Два года назад «Астон Вилла» заплатила за игрока 9 млн евро в казну «Мидлсбро». Сейчас он оценивается в 10 раз дороже.
Ridiculous price. For that kind of money, I’d expect Vinicius Jr or Kvaratskhelia. https://t.co/V0Vucn0PyA— Piers Morgan (@piersmorgan) July 18, 2026
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