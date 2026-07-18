В Британии в шоке от 140 млн за Роджерса. «Это не Винисиус или Кварацхелия»

«Челси» устно договорился о переходе полузащитника Моргана Роджерса за 140 млн евро.

Далеко не все в Британии поняли желание «синих» бить трансферные рекорды ради 23-летнего игрока «Астон Виллы».

«Нелепая цена. За такие деньги я бы ожидал увидеть Винисиуса Жуниора или Кварацхелию», – написал известный журналист Пирс Морган.

Два года назад «Астон Вилла» заплатила за игрока 9 млн евро в казну «Мидлсбро». Сейчас он оценивается в 10 раз дороже.