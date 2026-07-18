Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тухель игнорирует Кейна. Стали известны составы на матч Франция – Англия
Чемпионат мира
18 июля 2026, 22:51 | Обновлено 18 июля 2026, 23:00
2355
4

Тухель игнорирует Кейна. Стали известны составы на матч Франция – Англия

Встреча начнется в полночь

18 июля 2026, 22:51 | Обновлено 18 июля 2026, 23:00
2355
4 Comments
Тухель игнорирует Кейна. Стали известны составы на матч Франция – Англия
x.com
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборные Франции и Англии определились со стартовыми составами на матч за бронзу чемпионата мира-2026.

Матч состоится в ночь с 18 на 19 июля на стадионе «Хард Рок» в Майами (США, Флорида). Начало встречи запланировано на 00:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Тренеры обеих команд выставили следующие составы:

Франция: Меньян, Гюсто, Конате, Лакруа, Тео Эрнандес, Шерки, Рабьо, Дуэ, Заир-Эмери, Олисе, Мбаппе.

Англия: Хендерсон, Куанса, Конса, Спенс, Гехи, Роджерс, Райс, Эзе, Сака, Рашфорд, Тони.

Напомним, что обе сборные не смогли пробиться в финал чемпионата мира. Франция в полуфинале уступила Испании со счётом 0:2, а Англия потерпела поражение от Аргентины – 1:2.

По теме:
Франция – Англия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. А где Франция? Англия забила второй раз за 20 минут: Мбаппе в шоке
Райс вошел в историю, став капитаном сборной Англии на ЧМ-2026
сборная Англии по футболу сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу Франция - Англия стартовые составы
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(40)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Футбол | 18 июля 2026, 08:38 35
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина

Клуб может уволить Игоря Костюка

Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Футбол | 18 июля 2026, 09:06 23
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026

Лидером списка стал Месси

Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Футбол | 18.07.2026, 10:13
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
Футбол | 18.07.2026, 21:42
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
В Британии в шоке от 140 млн за Роджерса. «Это не Винисиус или Кварацхелия»
Футбол | 18.07.2026, 23:27
В Британии в шоке от 140 млн за Роджерса. «Это не Винисиус или Кварацхелия»
В Британии в шоке от 140 млн за Роджерса. «Это не Винисиус или Кварацхелия»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Тухель подумав що Гаррі буде давати паси на Олісе ,а взагалі то Т.засранець.
Ответить
0
От показав Тухель хто завинив із Аргентиною. Кейн і Белінгем. Навіть не дав можливості збільшити кількість голів із старту. Або це такий хід, потім випустить ближче чи після середини. 
Ответить
0
Дембеле теж "присів".Відразу видно кого вважає лідером дешамп,навіть ЗМ Дембеле для нього нічого не вирішує.А саме Дембеле зробив  хет - рик  нещодавно 
Ответить
0
Яка ж сіра збірна Англіі
Ответить
0
Популярные новости
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
18.07.2026, 07:24 18
Футбол
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
17.07.2026, 07:25 9
Футбол
Екатерина УСИК: «Они терроризируют население. Его нужно вернуть»
Екатерина УСИК: «Они терроризируют население. Его нужно вернуть»
18.07.2026, 11:14 5
Бокс
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
17.07.2026, 08:13 14
Футбол
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
18.07.2026, 07:59 7
Бокс
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
18.07.2026, 17:31 5
Другие виды
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
17.07.2026, 20:02 59
Волейбол
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
18.07.2026, 04:32 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем