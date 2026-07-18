Тухель игнорирует Кейна. Стали известны составы на матч Франция – Англия

Сборные Франции и Англии определились со стартовыми составами на матч за бронзу чемпионата мира-2026.

Матч состоится в ночь с 18 на 19 июля на стадионе «Хард Рок» в Майами (США, Флорида). Начало встречи запланировано на 00:00 по киевскому времени.

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Тренеры обеих команд выставили следующие составы:

Франция: Меньян, Гюсто, Конате, Лакруа, Тео Эрнандес, Шерки, Рабьо, Дуэ, Заир-Эмери, Олисе, Мбаппе.

Англия: Хендерсон, Куанса, Конса, Спенс, Гехи, Роджерс, Райс, Эзе, Сака, Рашфорд, Тони.

Напомним, что обе сборные не смогли пробиться в финал чемпионата мира. Франция в полуфинале уступила Испании со счётом 0:2, а Англия потерпела поражение от Аргентины – 1:2.