ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал контракт с одним из лучших защитников УПЛ
Олег Горин остается в Черкассах
Черкасский ЛНЗ официально объявил о продлении сотрудничества с украинским защитником Олегом Гориным. Об этом сообщает пресс-служба «фиолетовых».
По официальной информации, Олег подписал новый контракт сроком на три года — Горин останется в Черкассах до 30 июня 2030 года.
В сезоне 2025/26 Олег был одним из ключевых игроков ЛНЗ и помог команде Виталия Пономарева завоевать историческое серебро Украинской Премьер-лиги. Эксперты и болельщики отмечали, что Олег заслуживает дебюта в национальной сборной Украины.
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