ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал контракт с одним из лучших защитников УПЛ

Черкасский ЛНЗ официально объявил о продлении сотрудничества с украинским защитником Олегом Гориным. Об этом сообщает пресс-служба «фиолетовых».

По официальной информации, Олег подписал новый контракт сроком на три года — Горин останется в Черкассах до 30 июня 2030 года.

В сезоне 2025/26 Олег был одним из ключевых игроков ЛНЗ и помог команде Виталия Пономарева завоевать историческое серебро Украинской Премьер-лиги. Эксперты и болельщики отмечали, что Олег заслуживает дебюта в национальной сборной Украины.