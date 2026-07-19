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Украина. Премьер лига
19 июля 2026, 08:26 | Обновлено 19 июля 2026, 08:53
2542
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал контракт с одним из лучших защитников УПЛ

Олег Горин остается в Черкассах

19 июля 2026, 08:26 | Обновлено 19 июля 2026, 08:53
2542
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал контракт с одним из лучших защитников УПЛ
ФК ЛНЗ. Олег Горин
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Черкасский ЛНЗ официально объявил о продлении сотрудничества с украинским защитником Олегом Гориным. Об этом сообщает пресс-служба «фиолетовых».

По официальной информации, Олег подписал новый контракт сроком на три года — Горин останется в Черкассах до 30 июня 2030 года.

В сезоне 2025/26 Олег был одним из ключевых игроков ЛНЗ и помог команде Виталия Пономарева завоевать историческое серебро Украинской Премьер-лиги. Эксперты и болельщики отмечали, что Олег заслуживает дебюта в национальной сборной Украины.

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Олег Горин ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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