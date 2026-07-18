Карпаты завершили сбор и вернутся во Львов

Как стало известно Sport.ua, в расположении «Карпат» на зарубежном этапе подготовки в июле находились защитники Андрей Булеза и бразилец Жан Педрозу, которые из-за травм не приняли участия ни в одном контрольном матче.

Еще два игрока, которые не избежали повреждений, – Роман Вантух и Марко Сапуга – успели восстановиться и близки к своей боевой спортивной форме.

По возвращении во Львов «зелено-белые» будут готовиться дома и 25 июля завершат подготовку к сезону спаррингом с «Вересом».

Ранее «Карпаты в спарринге отгрузили четыре мяча в ворота боснийского клуба.