Карпаты завершили сбор и вернутся во Львов
Львовяне победой над боснийским «Железничаром» завершили словенский сбор
Как стало известно Sport.ua, в расположении «Карпат» на зарубежном этапе подготовки в июле находились защитники Андрей Булеза и бразилец Жан Педрозу, которые из-за травм не приняли участия ни в одном контрольном матче.
Еще два игрока, которые не избежали повреждений, – Роман Вантух и Марко Сапуга – успели восстановиться и близки к своей боевой спортивной форме.
По возвращении во Львов «зелено-белые» будут готовиться дома и 25 июля завершат подготовку к сезону спаррингом с «Вересом».
Ранее «Карпаты в спарринге отгрузили четыре мяча в ворота боснийского клуба.
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