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Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 22:29 | Обновлено 18 июля 2026, 22:30
193
0

Карпаты завершили сбор и вернутся во Львов

Львовяне победой над боснийским «Железничаром» завершили словенский сбор

18 июля 2026, 22:29 | Обновлено 18 июля 2026, 22:30
193
0
Карпаты завершили сбор и вернутся во Львов
ФК Карпаты
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Как стало известно Sport.ua, в расположении «Карпат» на зарубежном этапе подготовки в июле находились защитники Андрей Булеза и бразилец Жан Педрозу, которые из-за травм не приняли участия ни в одном контрольном матче.

Еще два игрока, которые не избежали повреждений, – Роман Вантух и Марко Сапуга – успели восстановиться и близки к своей боевой спортивной форме.

По возвращении во Львов «зелено-белые» будут готовиться дома и 25 июля завершат подготовку к сезону спаррингом с «Вересом».

Ранее «Карпаты в спарринге отгрузили четыре мяча в ворота боснийского клуба.

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чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Карпаты Львов инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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