Жаке – единственный за 40 лет, победивший в последней игре во главе Франции

Для главного тренера сборной Франции Дидье Дешама матч за бронзовые медали на чемпионате мира 2026 против сборной Англии станет последним во главе «Ле Блё».

За последние 40 лет Дешам стал только 9 тренером французской сборной.

В последних матчах предыдущих 8 тренеров во главе Франции была одержана только 1 победа!

В 1998 году в финале чемпионата мира французы под руководством Эме Жаке победили сборную Бразилии со счетом 3:0.

Анри Мишель, Мишель Платини, Жерар Улье, Роже Лемер, Жак Сантини, Раймон Доменек и Лоран Блан не сумели одержать победу в своем последнем поединке в статусе главного тренера сборной Франции.

Последние матчи главных тренеров сборной Франции за последние 40 лет

1/8 - Les derniers matches des sélectionneurs français avec les Bleus ces 40 dernières années :



🤝Henri Michel : 1-1 v Chypre 🇨🇾 en 1988

❌Michel Platini : 1-2 v Danemark 🇩🇰 en 1992

❌Gérard Houllier : 1-2 v Bulgarie 🇧🇬 en 1993 😭

✅Aimé Jacquet : 3-0 v Brésil 🇧🇷 en 1998 🏆🎉… pic.twitter.com/gH55LN8ZTp