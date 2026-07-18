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Чемпионат мира
18 июля 2026, 22:19 | Обновлено 18 июля 2026, 22:20
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0

Жаке – единственный за 40 лет, победивший в последней игре во главе Франции

Матч за третье место на ЧМ-2026 против сборной Англии станет последним для Дешама во главе «Ле Блё»

18 июля 2026, 22:19 | Обновлено 18 июля 2026, 22:20
192
0
Жаке – единственный за 40 лет, победивший в последней игре во главе Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Эме Жаке
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Для главного тренера сборной Франции Дидье Дешама матч за бронзовые медали на чемпионате мира 2026 против сборной Англии станет последним во главе «Ле Блё».

За последние 40 лет Дешам стал только 9 тренером французской сборной.

В последних матчах предыдущих 8 тренеров во главе Франции была одержана только 1 победа!

В 1998 году в финале чемпионата мира французы под руководством Эме Жаке победили сборную Бразилии со счетом 3:0.

Анри Мишель, Мишель Платини, Жерар Улье, Роже Лемер, Жак Сантини, Раймон Доменек и Лоран Блан не сумели одержать победу в своем последнем поединке в статусе главного тренера сборной Франции.

Последние матчи главных тренеров сборной Франции за последние 40 лет

  • Дидье Дешам – 2026, против Англии
  • Лоран Блан – 2012, против Испании, 0:2
  • Раймон Доменек – 2010, против ЮАР, 1:2
  • Жак Сантини – 2004, против Греции, 0:1
  • Роже Лемер – 2002, против Дании, 0:2
  • Эме Жаке – 1998, против Бразилии 3:0
  • Жерар Улье – 1993, против Болгарии, 1:2
  • Мишель Платини – 1992, против Дании, 1:2
  • Анри Мишель – 1988, против Кипра, 1:1
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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