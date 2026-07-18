Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Франция – Англия

В воскресенье, 19 июля, пройдет матч между сборными Франции и Англии за третье место чемпионата мира 2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Принимать дуэль будет арена «Hard Rock Stadium» в Майами, штат Флорида (США). Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по киевскому времени.

Сборные проведут уже 33-ю личную встречу. Больше всего побед на счету Англии – 17, в то время как у французов 10 викторий, а еще 5 матчей завершились вничью.

В полуфинале сборная Франции без шансов уступила Испании (0:2), тогда как Англия упустила преимущество в матче против Аргентины (1:2).

Франция – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.