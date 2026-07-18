ВИДЕО. Холанд заставил Руни сесть за весла. Легенда МЮ проиграл пари
Уэйн Руни проспорил Эрлингу Холанду
Уэйн Руни сдержал свое обещание после того, как Норвегия вышла в четвертьфинал чемпионата мира, проплыв на лодке по реке Гудзон в Нью-Йорке. Легенда английского футбола и «Манчестер Юнайтед» ранее заключил пари, что Норвегия не пройдёт Бразилию в 1/8 финала чемпионата мира.
Дубль суперзвезды «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда вывел скандинавов в первый для них четвертьфинал. Вскоре он публично обратился к Руни, выразив пожелание увидеть результат спора.
Руни в сопровождении коллег-экспертов Майки Ричардса и Джо Харта взял весла и забрался в лодку на реке Гудзон. «Эрлинг, как и обещал, вот мы и гребем вниз по реке Гудзон», – сказал Руни.
ВИДЕО. Холанд заставил Руни сесть за весла. Легенда МЮ проиграл пари
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