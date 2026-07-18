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  4. ВИДЕО. Холанд заставил Руни сесть за весла. Легенда МЮ проиграл пари
Чемпионат мира
18 июля 2026, 21:52 |
790
0

ВИДЕО. Холанд заставил Руни сесть за весла. Легенда МЮ проиграл пари

Уэйн Руни проспорил Эрлингу Холанду

18 июля 2026, 21:52 |
790
0
ВИДЕО. Холанд заставил Руни сесть за весла. Легенда МЮ проиграл пари
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни
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Уэйн Руни сдержал свое обещание после того, как Норвегия вышла в четвертьфинал чемпионата мира, проплыв на лодке по реке Гудзон в Нью-Йорке. Легенда английского футбола и «Манчестер Юнайтед» ранее заключил пари, что Норвегия не пройдёт Бразилию в 1/8 финала чемпионата мира.

Дубль суперзвезды «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда вывел скандинавов в первый для них четвертьфинал. Вскоре он публично обратился к Руни, выразив пожелание увидеть результат спора.

Руни в сопровождении коллег-экспертов Майки Ричардса и Джо Харта взял весла и забрался в лодку на реке Гудзон. «Эрлинг, как и обещал, вот мы и гребем вниз по реке Гудзон», – сказал Руни.

ВИДЕО. Холанд заставил Руни сесть за весла. Легенда МЮ проиграл пари

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Уэйн Руни Майка Ричардс Джо Харт сборная Норвегии по футболу Эрлинг Холанд ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Manchester Evening News
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