Уэйн Руни сдержал свое обещание после того, как Норвегия вышла в четвертьфинал чемпионата мира, проплыв на лодке по реке Гудзон в Нью-Йорке. Легенда английского футбола и «Манчестер Юнайтед» ранее заключил пари, что Норвегия не пройдёт Бразилию в 1/8 финала чемпионата мира.

Дубль суперзвезды «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда вывел скандинавов в первый для них четвертьфинал. Вскоре он публично обратился к Руни, выразив пожелание увидеть результат спора.

Руни в сопровождении коллег-экспертов Майки Ричардса и Джо Харта взял весла и забрался в лодку на реке Гудзон. «Эрлинг, как и обещал, вот мы и гребем вниз по реке Гудзон», – сказал Руни.

ВИДЕО. Холанд заставил Руни сесть за весла. Легенда МЮ проиграл пари