Руни обратился к Роналду после вылета сборной Португалии с ЧМ-2026

Легенда Манчестер Юнайтед Уэйн Руни обратился к Криштиану Роналду после вылета национальной сборной Португалии с ЧМ-2026

«Это начало новой эры без Роналду. Возможно, некоторые игроки чувствовали себя в его тени – и это нормально, учитывая его достижения в футболе.

Для других пора стать главными звездами Португалии. Это новая возможность для опытных футболистов взять на себя ответственность, а для молодых – проявить себя», – сказал Руни.

Национальная сборная Португалии не смогла пробиться в 1/4 финала ЧМ-2026, минимально уступив команду Испании (0:1) и покинула нынешний розыгрыш Мундиаля. После матча тренер сборной Португалии Роберто Мартинес подал в отставку.