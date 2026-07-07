Руни обратился к Роналду после вылета сборной Португалии с ЧМ-2026
Уэйн считает, что это начало новой эры для сборной Португалии
Легенда Манчестер Юнайтед Уэйн Руни обратился к Криштиану Роналду после вылета национальной сборной Португалии с ЧМ-2026
«Это начало новой эры без Роналду. Возможно, некоторые игроки чувствовали себя в его тени – и это нормально, учитывая его достижения в футболе.
Для других пора стать главными звездами Португалии. Это новая возможность для опытных футболистов взять на себя ответственность, а для молодых – проявить себя», – сказал Руни.
Национальная сборная Португалии не смогла пробиться в 1/4 финала ЧМ-2026, минимально уступив команду Испании (0:1) и покинула нынешний розыгрыш Мундиаля. После матча тренер сборной Португалии Роберто Мартинес подал в отставку.
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