«Я подумал, что это ИИ». Мерино – о культовой фотографии Месси с Ямалем

В преддверии финала чемпионата мира между Аргентиной и Испанией полузащитник пиренейцев Микель Мерино высказался о культовой фотографии 2007 года, на которой Лионель Месси держит на руках младенца Ламина Ямаля.

«Когда я впервые увидел фото, то подумал, что это создано искусственным интеллектом», – признался Мерино.

Он назвал снимок «невероятным» и добавил: «В жизни бывают такие особенные моменты», имея в виду историческую первую встречу Месси и Ямаля на главной футбольной сцене мира.

Финал ЧМ-2026 состоится в воскресенье и начнется в 22:00.