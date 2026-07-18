«Я подумал, что это ИИ». Мерино – о культовой фотографии Месси с Ямалем
Микель Мерино не верил, что Лионель Месси купал младенца Ламина Ямаля
В преддверии финала чемпионата мира между Аргентиной и Испанией полузащитник пиренейцев Микель Мерино высказался о культовой фотографии 2007 года, на которой Лионель Месси держит на руках младенца Ламина Ямаля.
«Когда я впервые увидел фото, то подумал, что это создано искусственным интеллектом», – признался Мерино.
Он назвал снимок «невероятным» и добавил: «В жизни бывают такие особенные моменты», имея в виду историческую первую встречу Месси и Ямаля на главной футбольной сцене мира.
Финал ЧМ-2026 состоится в воскресенье и начнется в 22:00.
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