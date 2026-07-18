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  4. «Я подумал, что это ИИ». Мерино – о культовой фотографии Месси с Ямалем
Чемпионат мира
18 июля 2026, 20:43 |
834
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«Я подумал, что это ИИ». Мерино – о культовой фотографии Месси с Ямалем

Микель Мерино не верил, что Лионель Месси купал младенца Ламина Ямаля

18 июля 2026, 20:43 |
834
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«Я подумал, что это ИИ». Мерино – о культовой фотографии Месси с Ямалем
inshorts.com
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В преддверии финала чемпионата мира между Аргентиной и Испанией полузащитник пиренейцев Микель Мерино высказался о культовой фотографии 2007 года, на которой Лионель Месси держит на руках младенца Ламина Ямаля.

«Когда я впервые увидел фото, то подумал, что это создано искусственным интеллектом», – признался Мерино.

Он назвал снимок «невероятным» и добавил: «В жизни бывают такие особенные моменты», имея в виду историческую первую встречу Месси и Ямаля на главной футбольной сцене мира.

Финал ЧМ-2026 состоится в воскресенье и начнется в 22:00.

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Микель Мерино Лионель Месси Ламин Ямаль сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Испания - Аргентина
Руслан Полищук Источник
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