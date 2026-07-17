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  4. Испания избежала худшего. Ламин Ямаль вернулся перед финалом ЧМ
Чемпионат мира
17 июля 2026, 23:12 |
354
0

Испания избежала худшего. Ламин Ямаль вернулся перед финалом ЧМ

Ламин Ямаль тренируется без ограничений

17 июля 2026, 23:12 |
354
0
Испания избежала худшего. Ламин Ямаль вернулся перед финалом ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
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После матча с Францией (2:0) в полуфинале чемпионата мира 2026 года болельщиков сборной Испании тревожило состояние вингера Ламина Ямаля. Юный футболист тренировался по индивидуальной программе в четверг из-за повреждения в столкновении с Люка Динем в моменте, который закончился назначением пенальти.

Тренер «красной фурии» Луис де ла Фуэнте объяснил это решение тем, что Ламин Ямаль испытывал некоторый дискомфорт, и поэтому тренерский штаб предпочел, чтобы он тренировался отдельно. В пятницу 19-летний полузащитник вернулся в общую группу команды.

Финал чемпионата мира Испания – Аргентина состоится в воскресенье и начнется в 22:00.

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Руслан Полищук Источник: Джанлука Ди Марцио
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