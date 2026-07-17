Испания избежала худшего. Ламин Ямаль вернулся перед финалом ЧМ
Ламин Ямаль тренируется без ограничений
После матча с Францией (2:0) в полуфинале чемпионата мира 2026 года болельщиков сборной Испании тревожило состояние вингера Ламина Ямаля. Юный футболист тренировался по индивидуальной программе в четверг из-за повреждения в столкновении с Люка Динем в моменте, который закончился назначением пенальти.
Тренер «красной фурии» Луис де ла Фуэнте объяснил это решение тем, что Ламин Ямаль испытывал некоторый дискомфорт, и поэтому тренерский штаб предпочел, чтобы он тренировался отдельно. В пятницу 19-летний полузащитник вернулся в общую группу команды.
Финал чемпионата мира Испания – Аргентина состоится в воскресенье и начнется в 22:00.
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