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Чемпионат мира
18 июля 2026, 21:11 |
525
0

Легенда сборной Хорватии: «Томас Тухель говорит ерунду»

Известный хорват пристыдил тренера сборной Англии

18 июля 2026, 21:11 |
525
0
Легенда сборной Хорватии: «Томас Тухель говорит ерунду»
Getty Images. Давор Шукер
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Легенда хорватского футбола Давор Шукер обрушился с резкой критикой на главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля после пренебрежительных комментариев немца по поводу матча за третье место на чемпионате мира. Бывший нападающий мадридского «Реала» обвинил тренера «трех львов» в элитизме после того, как Тухель предположил, что ни Англия, ни Франция не заинтересованы в борьбе за бронзовую медаль.

«Никто из наших игроков и ни один из французских игроков не хочет играть в этом матче. Они хотят играть в финале. Мы сделали все, чтобы этого добиться», – заявил Тухель.

«Дайте мне слово. Я думаю, богатые не хотят играть, когда проигрывают», – отметил Шукер.

«У некоторых так много трофеев и так много богатства, что этот матч для них ничего не значит. Мое послание им – молчите, уважайте всех 211 участников и понимайте, что мир принадлежит не только вам. Мир принадлежит также средним и малым странам, и тем, кто просто любит футбол. Во всей этой истории тренер Тухель не важен. Он говорит ерунду», – добавил Шукер.

Матч Франция – Англия начнется в полночь.

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Руслан Полищук Источник: Goal.com
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