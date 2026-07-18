Легенда сборной Хорватии: «Томас Тухель говорит ерунду»
Известный хорват пристыдил тренера сборной Англии
Легенда хорватского футбола Давор Шукер обрушился с резкой критикой на главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля после пренебрежительных комментариев немца по поводу матча за третье место на чемпионате мира. Бывший нападающий мадридского «Реала» обвинил тренера «трех львов» в элитизме после того, как Тухель предположил, что ни Англия, ни Франция не заинтересованы в борьбе за бронзовую медаль.
«Никто из наших игроков и ни один из французских игроков не хочет играть в этом матче. Они хотят играть в финале. Мы сделали все, чтобы этого добиться», – заявил Тухель.
«Дайте мне слово. Я думаю, богатые не хотят играть, когда проигрывают», – отметил Шукер.
«У некоторых так много трофеев и так много богатства, что этот матч для них ничего не значит. Мое послание им – молчите, уважайте всех 211 участников и понимайте, что мир принадлежит не только вам. Мир принадлежит также средним и малым странам, и тем, кто просто любит футбол. Во всей этой истории тренер Тухель не важен. Он говорит ерунду», – добавил Шукер.
Матч Франция – Англия начнется в полночь.
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