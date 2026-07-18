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  4. Рэпер Дрейк поставил $1,5 млн на Аргентину. Он проиграл 12 ставок из 13
Чемпионат мира
18 июля 2026, 21:26 | Обновлено 18 июля 2026, 22:49
1734
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Рэпер Дрейк поставил $1,5 млн на Аргентину. Он проиграл 12 ставок из 13

Рэпер Дрейк продолжает играть по-крупному

18 июля 2026, 21:26 | Обновлено 18 июля 2026, 22:49
1734
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Рэпер Дрейк поставил $1,5 млн на Аргентину. Он проиграл 12 ставок из 13
Getty Images/Global Images Ukraine. Дрейк
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Суперзвезда рэпа Дрейк сделал ставку в 1,5 миллиона долларов на победу сборной Аргентины в финальном матче чемпионата мира с Испанией.

Исполнитель может выиграть 5,175 миллиона долларов, если Аргентина победит в основное или дополнительное время.

Несмотря на то, что Испания считается фаворитом на рынках прогнозов, на Аргентину поставлено больше денег, что отражает противоречивые мнения общественности.

Дрейк умудрился сделать только одну удачную ставку из последних 13.

Последние ставки Дрейка:

• 1 млн долларов на Макгрегора против Холлоуэя – проиграл

• 0,77 млн долларов на Канаду против ЮАР – выиграл

• 1 млн долларов на победу «Арсенала» в ЛЧ – проиграл

• 0,5 млн долларов на точный счёт 1:0 в матче «Арсенала» и «ПСЖ» – проиграл

• 1 млн долларов на победу «Пэтриотс» в Супербоуле – проиграл

• 0,2 млн долларов на победу Джейка Пола над Энтони Джошуа – проиграл

• 0,25 млн долларов на победу «Балтимора» над «Баффало» – проиграл

• 0,3 млн долларов на победу Синнера на US Open – проиграл

• 0,2 млн долларов на победу Оливейры над Топурией – проиграл

• 0,6 млн долларов на победу «Оклахомы» над «Индианой» – проиграл

• 0,2 млн долларов на победу «Оклахомы» над «Индианой» в 6-10 очков – проиграл

• 1 млн долларов на победу «Торонто» над «Флоридой» – проиграл

• 0,25 млн долларов на победу «Торонто» над «Флоридой» в две шайбы – проиграл.

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Дрейк сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Испания - Аргентина
Руслан Полищук Источник
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Комментарии 2
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Як він міг виграти тільки одну ставку з 13, якщо він свого часу ставив на перемоги Джона Джонса, Джервонти Девіса, Леона Едвардса і Алекса Перейри і ті вигравали? Прокляття Дрейка вже давно фейкове
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значить треба ставити хату на Іспанію))
якби інфантіно не був другом і глором мессі - я б так і зробив)
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