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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ибрагимович ушел из «Милана» в клуб из Нидерландов
Италия
18 июля 2026, 19:50 |
1574
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ибрагимович ушел из «Милана» в клуб из Нидерландов

Максимилиан Ибрагимович будет играть в АЗ

18 июля 2026, 19:50 |
1574
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ибрагимович ушел из «Милана» в клуб из Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine. Максимилиан Ибрагимович
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19-летний Максимилиан Ибрагимович завершил свой переход из «Милана» в АЗ на постоянной основе. Молодой вингер возвращается на знакомую территорию в Эредивизи после завершения аренды в резервной команде «Аякса».

Максимилиан, старший сын легендарного шведского нападающего Златана Ибрагимовича, официально завершил свой переход из «Милана» в нидерландский клуб «АЗ Алкмаар» на постоянной основе.

Оцениваемый в 300 тысяч евро футболист лишь раз попал в заявку первой команды «Милана», но не сыграл против «Наполи» в матче за Суперкубок (0:2) полгода назад.

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Максимилиан Ибрагимович Милан АЗ Алкмаар Серия A трансферы чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A
Руслан Полищук Источник: Goal.com
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