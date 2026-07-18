ОФИЦИАЛЬНО. Ибрагимович ушел из «Милана» в клуб из Нидерландов

19-летний Максимилиан Ибрагимович завершил свой переход из «Милана» в АЗ на постоянной основе. Молодой вингер возвращается на знакомую территорию в Эредивизи после завершения аренды в резервной команде «Аякса».

Максимилиан, старший сын легендарного шведского нападающего Златана Ибрагимовича, официально завершил свой переход из «Милана» в нидерландский клуб «АЗ Алкмаар» на постоянной основе.

Оцениваемый в 300 тысяч евро футболист лишь раз попал в заявку первой команды «Милана», но не сыграл против «Наполи» в матче за Суперкубок (0:2) полгода назад.