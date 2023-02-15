Ибрагимович играл со своим сыном на тренировке Милана

Сегодня «Милан» в рамках тренировки провел спарринг со своей молодежной командой. За основу играли футболисты, которые не получили достаточно игрового времени во вчерашнем матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (1:0).

За молодежную команду «Милана» играл Златан Ибрагимович, который продолжает восстанавливаться после травмы колена. Компанию в атаке ему составил его 16-летний сын Максимилиан, который играет в молодежке «Милана».

По информации итальянских СМИ, основа «Милана» победила 3:0 благодаря дублю Шарля Де Кетеларе и голу Анте Ребича.