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Италия
15 февраля 2023, 19:44 | Обновлено 15 февраля 2023, 20:08
1259
0

Ибрагимович играл со своим сыном на тренировке Милана

16-летний Максимилиан числится в молодежной команде «россонери»

15 февраля 2023, 19:44 | Обновлено 15 февраля 2023, 20:08
1259
0
Ибрагимович играл со своим сыном на тренировке Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Сегодня «Милан» в рамках тренировки провел спарринг со своей молодежной командой. За основу играли футболисты, которые не получили достаточно игрового времени во вчерашнем матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (1:0).

За молодежную команду «Милана» играл Златан Ибрагимович, который продолжает восстанавливаться после травмы колена. Компанию в атаке ему составил его 16-летний сын Максимилиан, который играет в молодежке «Милана».

По информации итальянских СМИ, основа «Милана» победила 3:0 благодаря дублю Шарля Де Кетеларе и голу Анте Ребича.

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Милан Златан Ибрагимович Максимилиан Ибрагимович Милан U-19 Шарль де Кетеларе Анте Ребич
Источник La Gazzetta dello Sport
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