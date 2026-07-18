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  4. Не Тухель. Сборную Англии на ЧМ-2026 должен был возглавить бывший тренер МЮ
Чемпионат мира
18 июля 2026, 20:16 |
706
0

Не Тухель. Сборную Англии на ЧМ-2026 должен был возглавить бывший тренер МЮ

Сульшер рассматривался в качестве одного из кандидатов

18 июля 2026, 20:16 |
706
0
Не Тухель. Сборную Англии на ЧМ-2026 должен был возглавить бывший тренер МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Уле Гуннар Сульшер
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Футбольная ассоциация Англии (FA) рассматривала бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера в качестве потенциального кандидата на пост главного тренера сборной Англии.

Сообщается, что норвежец мог стать главным тренером «Трех львов» ещё до того, как окончательное решение было принято в пользу Томаса Тухеля. Последний вывел сборную Англии в полуфинал ЧМ-2026, где команда уступила Аргентине (1:2). Несмотря на недовольство многих болельщиков, FA не намерена увольнять немца.

Контракт Тухеля со сборной Англии рассчитан на весь цикл подготовки и проведения домашнего Евро-2028.

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Уле Гуннар Сульшер сборная Англии по футболу ЧМ-2026 по футболу Томас Тухель
Андрей Плыгун Источник: GiveMeSport
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