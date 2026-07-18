Не Тухель. Сборную Англии на ЧМ-2026 должен был возглавить бывший тренер МЮ

Футбольная ассоциация Англии (FA) рассматривала бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера в качестве потенциального кандидата на пост главного тренера сборной Англии.

Сообщается, что норвежец мог стать главным тренером «Трех львов» ещё до того, как окончательное решение было принято в пользу Томаса Тухеля. Последний вывел сборную Англии в полуфинал ЧМ-2026, где команда уступила Аргентине (1:2). Несмотря на недовольство многих болельщиков, FA не намерена увольнять немца.

Контракт Тухеля со сборной Англии рассчитан на весь цикл подготовки и проведения домашнего Евро-2028.