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Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 23:22 | Обновлено 19 июля 2026, 00:21
1902
0

Футболист Динамо отказался от помощи и испортил свою карьеру в Киеве

Стало известно, почему у Торреса возникли проблемы в столичном клубе

18 июля 2026, 23:22 | Обновлено 19 июля 2026, 00:21
1902
0
Футболист Динамо отказался от помощи и испортил свою карьеру в Киеве
ФК Динамо. Анхель Торреса
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Киевское «Динамо» разочаровано поведением и игровыми качествами Анхеля Торреса, и игрок должен покинуть клуб.

По имеющейся информации, Торрес не смог проявить себя во время предсезонных сборов и не произвёл положительного впечатления на тренерский штаб. В клубе пытались выяснить причины его игрового спада и неоднократно проводили с футболистом беседы, предлагая поддержку для выхода из ситуации, ведь у игрока возникли семейные проблемы. Однако игрок, как сообщается, реагировал на такие инициативы «неадекватно».

В прошлом сезоне 26-летний колумбиец играл на правах аренды за турецкий «Эюпспор», в составе которого провел 14 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее в «Динамо» раскритиковали Торреса и решили отказаться от игрока.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Анхель Торрес
Дмитрий Олийченко Источник: Инсайды от Пасичныка
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