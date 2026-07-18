Футболист Динамо отказался от помощи и испортил свою карьеру в Киеве

Киевское «Динамо» разочаровано поведением и игровыми качествами Анхеля Торреса, и игрок должен покинуть клуб.

По имеющейся информации, Торрес не смог проявить себя во время предсезонных сборов и не произвёл положительного впечатления на тренерский штаб. В клубе пытались выяснить причины его игрового спада и неоднократно проводили с футболистом беседы, предлагая поддержку для выхода из ситуации, ведь у игрока возникли семейные проблемы. Однако игрок, как сообщается, реагировал на такие инициативы «неадекватно».

В прошлом сезоне 26-летний колумбиец играл на правах аренды за турецкий «Эюпспор», в составе которого провел 14 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее в «Динамо» раскритиковали Торреса и решили отказаться от игрока.