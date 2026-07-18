В Англии призвали создать новый руководящий орган мирового футбола

Партия либеральных демократов Великобритании призвала Футбольную ассоциацию Англии (FA) и УЕФА выйти из состава ФИФА и создать новый руководящий орган мирового футбола, обвинив президента организации Джанни Инфантино в том, что он «раз за разом переходит красные линии».

В видеообращении лидер партии сэр Эд Дейви заявил, что «этот чемпионат мира показал, насколько полностью сломана ФИФА». В качестве примеров он привел скандал вокруг красной карточки американского нападающего Фоларина Балогуна и празднование победы сборной Аргентины над Англией с баннером, который провозглашал аргентинский суверенитет над Фолклендскими островами.

«От невероятно сомнительного зрелища, когда Дональд Трамп звонит Джанни Инфантино, чтобы лично добиться отмены красной карточки для сборной США, до вялого бездействия ФИФА в отношении чрезвычайно провокационной акции Аргентины с флагом Фолклендских островов – Инфантино раз за разом переходит красные линии.

Он позволил политическому вмешательству и корпоративной жадности полностью разрушить честность нашей прекрасной игры. Когда мы наконец дадим финальный свисток? Настало время для Футбольной ассоциации Англии, УЕФА и европейских футбольных органов проявить лидерство, координированно выйти из состава ФИФА и пойти своим путем.

Нужно работать вместе с другими конфедерациями, чтобы создать чистый, прозрачный руководящий орган, который действительно будет ставить болельщиков на первое место», – сказал Дейви.

Другие представители партии также жестко раскритиковали ФИФА за рекордно высокие цены на билеты на нынешний чемпионат мира.

Выступая в эфире Sky News, депутат от Либеральных демократов и представитель партии по вопросам образования Мунира Уилсон призвала Футбольную ассоциацию Англии работать вместе с УЕФА и «другими футбольными органами по всему миру, чтобы создать организацию, которая будет работать в интересах болельщиков и самого футбола... а ее основой будут прозрачность и подотчетность».

Уилсон также отметила, что УЕФА и несколько европейских федераций, в частности Франции и Германии, хотя и не Футбольная ассоциация Англии, уже резко раскритиковали ФИФА из-за решения по делу Балогуна.

Либеральные демократы, более известные как Lib Dems, являются третьей по величине политической партией Великобритании после Лейбористской и Консервативной партий.

Несмотря на значительную критику со стороны общественных активистов, фанатских организаций и политиков из-за различных скандалов вокруг нынешнего чемпионата мира и тесных отношений Джанни Инфантино с Дональдом Трампом, президент ФИФА почти наверняка не будет иметь конкурентов на выборах главы организации в следующем году, когда будет баллотироваться на четвертый срок. В частности, Футбольная ассоциация Англии уже заявила о своей поддержке Инфантино.