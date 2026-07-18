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  4. КАЛИНИЧЕНКО: «Этот игрок творит глупости, ему нужно вправить мозги»
Испания
18 июля 2026, 19:56 | Обновлено 18 июля 2026, 19:57
1669
0

КАЛИНИЧЕНКО: «Этот игрок творит глупости, ему нужно вправить мозги»

Максим – жестко о Ямале

18 июля 2026, 19:56 | Обновлено 18 июля 2026, 19:57
1669
0
КАЛИНИЧЕНКО: «Этот игрок творит глупости, ему нужно вправить мозги»
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Калиниченко
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Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко высказал своё мнение о 19-летней суперзвезде «Барселоны» и сборной Испании Ламине Ямале.

– Видите ли вы сейчас кого-то, кто в будущем сможет заменить Месси? Возможно, Ямаль?

– Ямалю нужно опомниться и перестать заниматься ерундой: бегать с палестинскими флагами и устраивать вечеринки с карликами. Это молодость, конечно, но если ему вбьют в голову здравый смысл – за ним будет очень интересно наблюдать.

Конечно, это далеко не Месси, но что-то похожее может получиться. Пока что на чемпионате мира он не показывает даже близко того, чего от него ждали, хотя играет полезно: зарабатывает пенальти, крутит-вертит соперников. Жду, что в финале он сыграет ярче.

На ЧМ-2026 Ямаль принял участие в семи матчах, в которых забил один гол. В финале турнира сборная Испании сыграет против Аргентины. Матч состоится 19 июля.

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Андрей Плыгун Источник: Украинский футбол
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