КАЛИНИЧЕНКО: «Этот игрок творит глупости, ему нужно вправить мозги»
Максим – жестко о Ямале
Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко высказал своё мнение о 19-летней суперзвезде «Барселоны» и сборной Испании Ламине Ямале.
– Видите ли вы сейчас кого-то, кто в будущем сможет заменить Месси? Возможно, Ямаль?
– Ямалю нужно опомниться и перестать заниматься ерундой: бегать с палестинскими флагами и устраивать вечеринки с карликами. Это молодость, конечно, но если ему вбьют в голову здравый смысл – за ним будет очень интересно наблюдать.
Конечно, это далеко не Месси, но что-то похожее может получиться. Пока что на чемпионате мира он не показывает даже близко того, чего от него ждали, хотя играет полезно: зарабатывает пенальти, крутит-вертит соперников. Жду, что в финале он сыграет ярче.
На ЧМ-2026 Ямаль принял участие в семи матчах, в которых забил один гол. В финале турнира сборная Испании сыграет против Аргентины. Матч состоится 19 июля.
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