КАЛИНИЧЕНКО: «Этот игрок творит глупости, ему нужно вправить мозги»

Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко высказал своё мнение о 19-летней суперзвезде «Барселоны» и сборной Испании Ламине Ямале.

– Видите ли вы сейчас кого-то, кто в будущем сможет заменить Месси? Возможно, Ямаль?

– Ямалю нужно опомниться и перестать заниматься ерундой: бегать с палестинскими флагами и устраивать вечеринки с карликами. Это молодость, конечно, но если ему вбьют в голову здравый смысл – за ним будет очень интересно наблюдать.

Конечно, это далеко не Месси, но что-то похожее может получиться. Пока что на чемпионате мира он не показывает даже близко того, чего от него ждали, хотя играет полезно: зарабатывает пенальти, крутит-вертит соперников. Жду, что в финале он сыграет ярче.