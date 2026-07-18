Сэкономят 100 млн? Барселона готова отказаться от трансфера Альвареса

Руководство «Барселоны» может окончательно отказаться от идеи подписания нападающего «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиана Альвареса.

Сообщается, что мадридский клуб продолжает сопротивляться этому трансферу, несмотря на предложение каталонцев в размере 100 миллионов евро. «Блаугранас», в свою очередь, начинают постепенно рассматривать альтернативные варианты. Если до 31 июля не удастся сдвинуть с мертвой точки переговоры по Альваресу, то «Барселона» переключится на других кандидатов.

Также рассматривается вариант, при котором клуб вообще не будет покупать нападающего. На роль «ложной девятки» главный тренер каталонцев Ханси Флик готов рассмотреть Дани Ольмо или Ламина Ямаля.