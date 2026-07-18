Астон Вилла совершила самое дорогое приобретение в своей истории

20-летний швейцарский центральный полузащитник Жоан Манзамби стал самым дорогим приобретением в истории Астон Виллы.

За швейцарца бирмингемцы заплатили Фрайбургу 60 млн евро (еще 10 млн могут быть в качестве бонусов).

Это совсем немного стало улучшением предыдущего рекордного приобретения Астон Виллы. В сезоне 2024/25 английский клуб заплатил Эвертону 59,35 млн евро за бельгийца Амаду Онана.

По этому поводу вспомним топ-10 самых дорогих приобретений в истории Астон Виллы.

Топ-10 самых дорогих приобретений в истории Астон Виллы

60 млн евро – Жоан Манзамби (2026/27, из Фрайбурга)

59.35 млн евро – Амаду Онана (2024/25, из Эвертона)

55 млн евро – Мусса Диаби (2023/24, из Байера)

44.5 млн евро – Ян Матсен (2024/25, из Челси)

38.4 млн евро – Эмилиано Буэндиа (2021/22, из Норвича)

34 млн евро – Олли Уоткинс (2020/21, из Брентфорда)

33 млн евро – Пау Торрес (2023/24, из Вильярреала)

32 млн евро – Леон Бейли (2021/22, из Байера)

31 млн евро – Диего Карлос (2022/23, из Севилии)

30 млн евро – Люка Динь (2021/22, из Эвертона)

Отметим, что Манзамби на ЧМ-2026 в составе сборной Швейцарии отметился 3 голами и 2 ассистами