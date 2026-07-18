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Англия
18 июля 2026, 17:12 | Обновлено 18 июля 2026, 17:28
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0

Астон Вилла совершила самое дорогое приобретение в своей истории

Новичком команды стал игрок, зарекомендовавший себя на ЧМ-2026

18 июля 2026, 17:12 | Обновлено 18 июля 2026, 17:28
725
0
Астон Вилла совершила самое дорогое приобретение в своей истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Манзамби
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20-летний швейцарский центральный полузащитник Жоан Манзамби стал самым дорогим приобретением в истории Астон Виллы.

За швейцарца бирмингемцы заплатили Фрайбургу 60 млн евро (еще 10 млн могут быть в качестве бонусов).

Это совсем немного стало улучшением предыдущего рекордного приобретения Астон Виллы. В сезоне 2024/25 английский клуб заплатил Эвертону 59,35 млн евро за бельгийца Амаду Онана.

По этому поводу вспомним топ-10 самых дорогих приобретений в истории Астон Виллы.

Топ-10 самых дорогих приобретений в истории Астон Виллы

  • 60 млн евро – Жоан Манзамби (2026/27, из Фрайбурга)
  • 59.35 млн евро – Амаду Онана (2024/25, из Эвертона)
  • 55 млн евро – Мусса Диаби (2023/24, из Байера)
  • 44.5 млн евро – Ян Матсен (2024/25, из Челси)
  • 38.4 млн евро – Эмилиано Буэндиа (2021/22, из Норвича)
  • 34 млн евро – Олли Уоткинс (2020/21, из Брентфорда)
  • 33 млн евро – Пау Торрес (2023/24, из Вильярреала)
  • 32 млн евро – Леон Бейли (2021/22, из Байера)
  • 31 млн евро – Диего Карлос (2022/23, из Севилии)
  • 30 млн евро – Люка Динь (2021/22, из Эвертона)

Отметим, что Манзамби на ЧМ-2026 в составе сборной Швейцарии отметился 3 голами и 2 ассистами

  • Алжир – ассист
  • Канада – гол и ассист
  • Босния и Герцеговина – дубль
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Сергей Турчак Источник: Instagram
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