Астон Вилла совершила самое дорогое приобретение в своей истории
Новичком команды стал игрок, зарекомендовавший себя на ЧМ-2026
20-летний швейцарский центральный полузащитник Жоан Манзамби стал самым дорогим приобретением в истории Астон Виллы.
За швейцарца бирмингемцы заплатили Фрайбургу 60 млн евро (еще 10 млн могут быть в качестве бонусов).
Это совсем немного стало улучшением предыдущего рекордного приобретения Астон Виллы. В сезоне 2024/25 английский клуб заплатил Эвертону 59,35 млн евро за бельгийца Амаду Онана.
По этому поводу вспомним топ-10 самых дорогих приобретений в истории Астон Виллы.
Топ-10 самых дорогих приобретений в истории Астон Виллы
- 60 млн евро – Жоан Манзамби (2026/27, из Фрайбурга)
- 59.35 млн евро – Амаду Онана (2024/25, из Эвертона)
- 55 млн евро – Мусса Диаби (2023/24, из Байера)
- 44.5 млн евро – Ян Матсен (2024/25, из Челси)
- 38.4 млн евро – Эмилиано Буэндиа (2021/22, из Норвича)
- 34 млн евро – Олли Уоткинс (2020/21, из Брентфорда)
- 33 млн евро – Пау Торрес (2023/24, из Вильярреала)
- 32 млн евро – Леон Бейли (2021/22, из Байера)
- 31 млн евро – Диего Карлос (2022/23, из Севилии)
- 30 млн евро – Люка Динь (2021/22, из Эвертона)
Отметим, что Манзамби на ЧМ-2026 в составе сборной Швейцарии отметился 3 голами и 2 ассистами
- Алжир – ассист
- Канада – гол и ассист
- Босния и Герцеговина – дубль
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