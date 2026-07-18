Италия18 июля 2026, 16:55 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракты с ключевыми игроками
Манчини и Кристанте получили новые контракты
18 июля 2026, 16:55 |
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Клуб Серии A Рома объявил о новых контрактах основных игроков Джанлуки Манчини и Брайана Кристанте.
30-летний Манчини получил контракт до середины 2029 года, а 31-летний хавбек Кристанте подписал договор до лета 2028 года.
Интересно, что оба являются основными капитанами команды и ключевыми исполнителями Волков.
Gianluca Mancini. More to write 🎨#ASRoma pic.twitter.com/MDXbMLWnzZ— AS Roma English (@ASRomaEN) July 18, 2026
Bryan Cristante. More to write 🎨#ASRoma pic.twitter.com/oJXNCHwise— AS Roma English (@ASRomaEN) July 18, 2026
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