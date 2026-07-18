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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракты с ключевыми игроками
Италия
18 июля 2026, 16:55 |
44
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракты с ключевыми игроками

Манчини и Кристанте получили новые контракты

18 июля 2026, 16:55 |
44
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракты с ключевыми игроками
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлука Манчини
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Клуб Серии A Рома объявил о новых контрактах основных игроков Джанлуки Манчини и Брайана Кристанте.

30-летний Манчини получил контракт до середины 2029 года, а 31-летний хавбек Кристанте подписал договор до лета 2028 года.

Интересно, что оба являются основными капитанами команды и ключевыми исполнителями Волков.

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Рома Рим Джанлука Манчини Брайан Кристанте Серия A продление контракта
Иван Зинченко Источник: ФК Рома
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