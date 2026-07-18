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  4. Динамо получило предложение в размере 15 млн евро. Суркис принял решение
Чемпионат Украины
18 июля 2026, 23:02 | Обновлено 19 июля 2026, 00:15
3628
9

Динамо получило предложение в размере 15 млн евро. Суркис принял решение

Клуб не захотел продавать Пономаренко

18 июля 2026, 23:02 | Обновлено 19 июля 2026, 00:15
3628
9 Comments
Динамо получило предложение в размере 15 млн евро. Суркис принял решение
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Турецкий «Галатасарай» продолжает работу над трансфером нападающего киевского «Динамо» Матвея Пономаренко.

По информации турецкого журналиста Мехмета Озджана, последнее официальное предложение стамбульского клуба составляет 15 миллионов евро. В то же время киевское «Динамо» не готово отпускать своего нападающего за такую сумму и рассчитывает получить более 20 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Галатасарай Динамо Киев трансферы чемпионат Турции по футболу трансферы УПЛ Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 9
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Олийченко тебе не удалось вывести из равновесия Мотю и Динамо перед играми с румынами своими бесчисленными фейками. И перед ПАОКом не удастся
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+3
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Эта киевская деревяшка даже Клужу не может забить. Кому он нахрен нужен??
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0
Дирнамо отримання порпоуз))) І не спик аніфін) 
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0
Прочитал, встал из-за стола, подошёл к окну, закурил...Много думал...Смеялся...
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0
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Коли вже суд винесе рішення по сурках?? Оліченко ти в курсі?
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-5
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