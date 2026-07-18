Динамо получило предложение в размере 15 млн евро. Суркис принял решение
Клуб не захотел продавать Пономаренко
Турецкий «Галатасарай» продолжает работу над трансфером нападающего киевского «Динамо» Матвея Пономаренко.
По информации турецкого журналиста Мехмета Озджана, последнее официальное предложение стамбульского клуба составляет 15 миллионов евро. В то же время киевское «Динамо» не готово отпускать своего нападающего за такую сумму и рассчитывает получить более 20 миллионов евро.
В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.
Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
🚨 #Galatasaray'ın Ponomarenko için en son çıktığı rakam 15 milyon euro.— Salt Futbol (@SaltFutbol90) July 18, 2026
🔸 Kiev'in beklentisi 20 milyon euro üstü.
[Mehmet Özcan] pic.twitter.com/ppudIrWrjc
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