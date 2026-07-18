Атлетико третий раз подряд стал наиболее представленным клубом в финале ЧМ

Мадридский Атлетико на трех подряд чемпионатах мира является клубом с наибольшем представительством игроков в финале турнира.

Клубы с наибольшим количеством игроков в заявке сборных на финал чемпионата мира в последних трех розыгрышах турнира

2026: Атлетико – 10

2022: Атлетико – 4

2018: Атлетико – 4

В финальной игре ЧМ-2026 в составе обеих сборных могут сыграть сразу 10 представителей Атлетико (игравших за клуб в сезоне 2025/26)

Аргентина: Науэль Молина, Джулиано Симеоне, Хулиан Альварес, Тьаго Альмада, Хуан Муссо, Николас Гонсалес

Науэль Молина, Джулиано Симеоне, Хулиан Альварес, Тьаго Альмада, Хуан Муссо, Николас Гонсалес Испания: Алехандро Гримальдо, Маркос Льоренте, Алекс Баэна, Марк Пубиль

Напомним, что в 2022 году игроками Атлетико в заявке на финал были Анхель Корреа (Аргентина), Науэль Молина (Аргентина), Родриго Де Пауль (Аргентина) и Антуан Гризманн (Франция), а в 2018 году – Лукас Эрнандес (Франция), (Франция) и Симе Врсалько (Хорватия).