Атлетико третий раз подряд стал наиболее представленным клубом в финале ЧМ
Вспомним, какие игроки мадридцев были в заявке на решающие матчи 2018, 2022 и 2026 годов
Мадридский Атлетико на трех подряд чемпионатах мира является клубом с наибольшем представительством игроков в финале турнира.
Клубы с наибольшим количеством игроков в заявке сборных на финал чемпионата мира в последних трех розыгрышах турнира
- 2026: Атлетико – 10
- 2022: Атлетико – 4
- 2018: Атлетико – 4
В финальной игре ЧМ-2026 в составе обеих сборных могут сыграть сразу 10 представителей Атлетико (игравших за клуб в сезоне 2025/26)
- Аргентина: Науэль Молина, Джулиано Симеоне, Хулиан Альварес, Тьаго Альмада, Хуан Муссо, Николас Гонсалес
- Испания: Алехандро Гримальдо, Маркос Льоренте, Алекс Баэна, Марк Пубиль
Напомним, что в 2022 году игроками Атлетико в заявке на финал были Анхель Корреа (Аргентина), Науэль Молина (Аргентина), Родриго Де Пауль (Аргентина) и Антуан Гризманн (Франция), а в 2018 году – Лукас Эрнандес (Франция), (Франция) и Симе Врсалько (Хорватия).
For the third World Cup final in a row, Atletico Madrid will be the most represented club! 🔴⚪ pic.twitter.com/bIwzHP2ibJ— Flashscore.com (@Flashscorecom) July 18, 2026
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