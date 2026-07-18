Месси или Мбаппе? Лучшие бомбардиры каждого чемпионата мира

На чемпионате мира 2026 осталось сыграть только матч за третье место и финал. Перед двумя заключительными поединками турнира ожесточенная борьба за звание лучшего бомбардира:

8 – Лионель Месси (Аргентина)*

8 – Килиан Мбаппе (Франция)*

7 – Эрлинг Холланд (Норвегия)

6 – Джуд Беллингем (Англия)*

6 – Гарри Кейн (Англия)*

5 – Усман Дембеле (Франция)*

5 – Микель Оярсабаль (Испания)*

* – продолжают участие в турнире

Месси еще никогда не становился лучшим бомбардиром чемпионата мира, в активе Мбаппе и Кейна уже по одной победе в предыдущих розыгрышах турнира.

Вспомним, кто был лучшим бомбардиром на каждом мировом первенстве с 1930 года.

Рекорд по количеству голов в одном розыгрыше чемпионата мира принадлежит французу Жюсту Фонтену (13 в 1958 году).

Лучшие бомбардиры каждого чемпионата мира

2026: Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция) – по 8 (турнир продолжается)

2022: Килиан Мбаппе (Франция) – 8

2018: Гарри Кейн (Англия) – 6

2014: Хамес Родригес (Колумбия) – 6

2010: Томас Мюллер (Германия), Давид Вилья (Испания), Уэсли Снейдер (Нидерланды), Диего Форлан (Уругвай) – по 5

2006: Мирослав Клозе (Германия) – 5

2002: Роналдо (Бразилия) – 8

1998: Давор Шукер (Хорватия) – 6

1994: Христо Стоичков (Болгария), Олег Саленко (россия) – 6

1990: Сальваторе Скиллачи (Италия) – 6

1986: Гарри Линекер (Англия) – 6

1982: Паоло Росси (Италия) – 6

1978: Марио Кемпес (Аргентина) – 6

1974: Гжегож Лято (Польша) – 7

1970: Герд Мюллер (ФРГ) – 10

1966: Эйсебио (Португалия) – 9

1962: Гарринча (Бразилия), Вава (Бразилия), Леонель Санчес (Чили), Флориан Альберт (Венгрия), Валентин Иванов (СССР), Дражан Еркович (Югославия) – по 4

1958: Жюст Фонтен (Франция) – 13

1954: Шандор Кочиш (Венгрия) – 11

1950: Адемир (Бразилия) – 9

1938: Леонидас (Бразилия) – 7

1934: Олдржих Неедлы (Чехословакия) – 5

1930: Гильермо Стабиле (Аргентина) – 8