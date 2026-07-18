Месси или Мбаппе? Лучшие бомбардиры каждого чемпионата мира
В активе легендарного аргентинца еще нет в коллекции звания лучшего бомбардира ЧМ
На чемпионате мира 2026 осталось сыграть только матч за третье место и финал. Перед двумя заключительными поединками турнира ожесточенная борьба за звание лучшего бомбардира:
- 8 – Лионель Месси (Аргентина)*
- 8 – Килиан Мбаппе (Франция)*
- 7 – Эрлинг Холланд (Норвегия)
- 6 – Джуд Беллингем (Англия)*
- 6 – Гарри Кейн (Англия)*
- 5 – Усман Дембеле (Франция)*
- 5 – Микель Оярсабаль (Испания)*
* – продолжают участие в турнире
Месси еще никогда не становился лучшим бомбардиром чемпионата мира, в активе Мбаппе и Кейна уже по одной победе в предыдущих розыгрышах турнира.
Вспомним, кто был лучшим бомбардиром на каждом мировом первенстве с 1930 года.
Рекорд по количеству голов в одном розыгрыше чемпионата мира принадлежит французу Жюсту Фонтену (13 в 1958 году).
Лучшие бомбардиры каждого чемпионата мира
- 2026: Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция) – по 8 (турнир продолжается)
- 2022: Килиан Мбаппе (Франция) – 8
- 2018: Гарри Кейн (Англия) – 6
- 2014: Хамес Родригес (Колумбия) – 6
- 2010: Томас Мюллер (Германия), Давид Вилья (Испания), Уэсли Снейдер (Нидерланды), Диего Форлан (Уругвай) – по 5
- 2006: Мирослав Клозе (Германия) – 5
- 2002: Роналдо (Бразилия) – 8
- 1998: Давор Шукер (Хорватия) – 6
- 1994: Христо Стоичков (Болгария), Олег Саленко (россия) – 6
- 1990: Сальваторе Скиллачи (Италия) – 6
- 1986: Гарри Линекер (Англия) – 6
- 1982: Паоло Росси (Италия) – 6
- 1978: Марио Кемпес (Аргентина) – 6
- 1974: Гжегож Лято (Польша) – 7
- 1970: Герд Мюллер (ФРГ) – 10
- 1966: Эйсебио (Португалия) – 9
- 1962: Гарринча (Бразилия), Вава (Бразилия), Леонель Санчес (Чили), Флориан Альберт (Венгрия), Валентин Иванов (СССР), Дражан Еркович (Югославия) – по 4
- 1958: Жюст Фонтен (Франция) – 13
- 1954: Шандор Кочиш (Венгрия) – 11
- 1950: Адемир (Бразилия) – 9
- 1938: Леонидас (Бразилия) – 7
- 1934: Олдржих Неедлы (Чехословакия) – 5
- 1930: Гильермо Стабиле (Аргентина) – 8
🏆 Golden Boot Glory: The Legends Who Lit Up the World Cup— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 18, 2026
👟 ⚽ From 1930 to the 2026 thriller in North America — here’s the full story of the tournament’s deadliest finishers!
🏅The Historic List of Golden Boot Winners:
🇦🇷 1930: Guillermo Stábile (Argentina) — 8 goals
🇨🇿… pic.twitter.com/cX8B1QADBj
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