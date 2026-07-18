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  4. Месси или Мбаппе? Лучшие бомбардиры каждого чемпионата мира
Чемпионат мира
18 июля 2026, 15:09 |
118
0

Месси или Мбаппе? Лучшие бомбардиры каждого чемпионата мира

В активе легендарного аргентинца еще нет в коллекции звания лучшего бомбардира ЧМ

18 июля 2026, 15:09 |
118
0
Месси или Мбаппе? Лучшие бомбардиры каждого чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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На чемпионате мира 2026 осталось сыграть только матч за третье место и финал. Перед двумя заключительными поединками турнира ожесточенная борьба за звание лучшего бомбардира:

  • 8 – Лионель Месси (Аргентина)*
  • 8 – Килиан Мбаппе (Франция)*
  • 7 – Эрлинг Холланд (Норвегия)
  • 6 – Джуд Беллингем (Англия)*
  • 6 – Гарри Кейн (Англия)*
  • 5 – Усман Дембеле (Франция)*
  • 5 – Микель Оярсабаль (Испания)*

* – продолжают участие в турнире

Месси еще никогда не становился лучшим бомбардиром чемпионата мира, в активе Мбаппе и Кейна уже по одной победе в предыдущих розыгрышах турнира.

Вспомним, кто был лучшим бомбардиром на каждом мировом первенстве с 1930 года.

Рекорд по количеству голов в одном розыгрыше чемпионата мира принадлежит французу Жюсту Фонтену (13 в 1958 году).

Лучшие бомбардиры каждого чемпионата мира

  • 2026: Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция) – по 8 (турнир продолжается)
  • 2022: Килиан Мбаппе (Франция) – 8
  • 2018: Гарри Кейн (Англия) – 6
  • 2014: Хамес Родригес (Колумбия) – 6
  • 2010: Томас Мюллер (Германия), Давид Вилья (Испания), Уэсли Снейдер (Нидерланды), Диего Форлан (Уругвай) – по 5
  • 2006: Мирослав Клозе (Германия) – 5
  • 2002: Роналдо (Бразилия) – 8
  • 1998: Давор Шукер (Хорватия) – 6
  • 1994: Христо Стоичков (Болгария), Олег Саленко (россия) – 6
  • 1990: Сальваторе Скиллачи (Италия) – 6
  • 1986: Гарри Линекер (Англия) – 6
  • 1982: Паоло Росси (Италия) – 6
  • 1978: Марио Кемпес (Аргентина) – 6
  • 1974: Гжегож Лято (Польша) – 7
  • 1970: Герд Мюллер (ФРГ) – 10
  • 1966: Эйсебио (Португалия) – 9
  • 1962: Гарринча (Бразилия), Вава (Бразилия), Леонель Санчес (Чили), Флориан Альберт (Венгрия), Валентин Иванов (СССР), Дражан Еркович (Югославия) – по 4
  • 1958: Жюст Фонтен (Франция) – 13
  • 1954: Шандор Кочиш (Венгрия) – 11
  • 1950: Адемир (Бразилия) – 9
  • 1938: Леонидас (Бразилия) – 7
  • 1934: Олдржих Неедлы (Чехословакия) – 5
  • 1930: Гильермо Стабиле (Аргентина) – 8
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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