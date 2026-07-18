Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины: «Франция не может провалить два матча подряд»
Чемпионат мира
18 июля 2026, 14:14 | Обновлено 18 июля 2026, 14:27
216
2

Экс-игрок сборной Украины: «Франция не может провалить два матча подряд»

Иван Гецко – о заключительных матчах на чемпионате мира

18 июля 2026, 14:14 | Обновлено 18 июля 2026, 14:27
216
2 Comments
Экс-игрок сборной Украины: «Франция не может провалить два матча подряд»
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кому отдает предпочтение в поединке за «бронзу» и чемпионство на мировом футбольном форуме, который проходит в США, Канаде и Мексике.

«На финише такого марафонского турнира, каким стал чемпионат мира при нынешнем формате, огромное значение имеют восстановительные процессы и то, какая сборная больше времени для отдыха.

Ситуация сложилась так, что участники решающих противостояний находятся не в одинаковых условиях. Ведь французы и испанцы проводили свои полуфинальные матчи на день раньше, чем аргентинцы и англичане, боровшиеся за второй пропуск в финал. По-моему, это весомая фора, которая может повлиять на ход событий в матчах за «бронзу» и «золото».

Поэтому мой фаворит в матче с британцами – Франция, которая после неудачи с испанцами со своим «звездным» составом не может провалить два поединка подряд. Должно сказаться и лучшее индивидуальное мастерство «синих».

Что же касается финала, то я отдаю предпочтение испанцам, которые прибавляют, а в битве с французами вообще продемонстрировали выдающуюся командную игру.

Если откровенно, то действия аргентинцев не производят целостного впечатления, где-то и фарт был на их стороне. Также мне не нравится, что именно эта сборная часто оказывается в центре скандальных ситуаций.

Надеюсь, что в решающем противостоянии все будет по спортивному принципу и пиренейцы выиграют чемпионский титул. Хотя это не помешает лидеру аргентинцев Лионелю Месси по итогам сезона в девятый раз выиграть «Золотой мяч».

Ранее Александр Шовковский сделал прогноз на матч за 3-е место ЧМ.

По теме:
Месси или Мбаппе? Лучшие бомбардиры каждого чемпионата мира
Реал хочет подписать архитектора побед Испании на ЧМ-2026
СКАЛОНИ: «Было бы неплохо запереть этого испанца в гостиничном номере»
чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу инсайд Мнение эксперта Иван Гецко сборная Франции по футболу сборная Англии по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Испании по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Бокс | 18 июля 2026, 07:59 6
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона

Боксер готов сразиться за пояс Zuffa

Одесский Черноморец на своей базе принимает винницкую Ниву
Футбол | 18 июля 2026, 14:51 0
Одесский Черноморец на своей базе принимает винницкую Ниву
Одесский Черноморец на своей базе принимает винницкую Ниву

18 июля в 15:00 состоится товарищеский матч в Одессе

Наставник сборной Украины нашел идеального игрока для Динамо и Костюка
Футбол | 18.07.2026, 10:27
Наставник сборной Украины нашел идеального игрока для Динамо и Костюка
Наставник сборной Украины нашел идеального игрока для Динамо и Костюка
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Футбол | 18.07.2026, 09:06
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Футбол | 18.07.2026, 10:13
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ще один "оракул" з кагорти "легенда українського футболу".... За весь ЧС з футболу НІ ОДИН з таких "спеців" не вгадав кінцевий результат ні одного матчу..... Таке враження, що коментарі дають не колишні футболісти, а люди з другого виду спорту.... Французи не можуть провалити два матчі поспіль....  Тому повинні виграти. Так може англійцям за цією теорією не слід виходити на поле і віддати бронзу афрофранцузам? Чомусь мені здаєтья , що збірна Франції програє і цю зустріч, ящо арбітри не допоможуть... Одна слушна думка була озвучена - чому команди Франції та Іспанії мають на один день більше відпочинку , чим їх супротивники? І, до речі, так відбквається на багатьох останніх ЧС... Може хтось знає, чому?
Ответить
0
Франція. де ти бачиш там французів?
Ответить
0
Популярные новости
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
17.07.2026, 09:32 15
Футбол
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
16.07.2026, 10:21 20
Футбол
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
18.07.2026, 07:24 16
Футбол
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
17.07.2026, 06:22 1
Бокс
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
16.07.2026, 10:37 29
Футбол
История повторяется. Украина уступила Сербии на её площадке
История повторяется. Украина уступила Сербии на её площадке
16.07.2026, 23:10 20
Волейбол
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
16.07.2026, 08:53 1
Футбол
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
16.07.2026, 23:23 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем