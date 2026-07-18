Экс-игрок сборной Украины: «Франция не может провалить два матча подряд»

Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кому отдает предпочтение в поединке за «бронзу» и чемпионство на мировом футбольном форуме, который проходит в США, Канаде и Мексике.

«На финише такого марафонского турнира, каким стал чемпионат мира при нынешнем формате, огромное значение имеют восстановительные процессы и то, какая сборная больше времени для отдыха.

Ситуация сложилась так, что участники решающих противостояний находятся не в одинаковых условиях. Ведь французы и испанцы проводили свои полуфинальные матчи на день раньше, чем аргентинцы и англичане, боровшиеся за второй пропуск в финал. По-моему, это весомая фора, которая может повлиять на ход событий в матчах за «бронзу» и «золото».

Поэтому мой фаворит в матче с британцами – Франция, которая после неудачи с испанцами со своим «звездным» составом не может провалить два поединка подряд. Должно сказаться и лучшее индивидуальное мастерство «синих».

Что же касается финала, то я отдаю предпочтение испанцам, которые прибавляют, а в битве с французами вообще продемонстрировали выдающуюся командную игру.

Если откровенно, то действия аргентинцев не производят целостного впечатления, где-то и фарт был на их стороне. Также мне не нравится, что именно эта сборная часто оказывается в центре скандальных ситуаций.

Надеюсь, что в решающем противостоянии все будет по спортивному принципу и пиренейцы выиграют чемпионский титул. Хотя это не помешает лидеру аргентинцев Лионелю Месси по итогам сезона в девятый раз выиграть «Золотой мяч».

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