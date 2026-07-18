В ночь на воскресенье за третье место на чемпионате мира 2026 года сыграют сборные Франции и Англии. Несмотря на то, что это битва за медали, все же психологический фактор будет играть важную роль.

Участники противостояния уступили в своих полуфиналах и остановились в 90 минут от заветного трофея. На фоне этого стресса французам и англичанам предстоит снова выходить на поле и выжимать из себя максимум за приз сомнительной ценности, особенно, когда все это происходит на фоне чудовищных нагрузок прошлого сезона и собранных на отдых чемоданов.

Если раньше я всегда разбирал последние матчи команд, то сегодня это не столь важно. Отмечу, что Франция уступила Испании 0:2, не сумев ничего сделать после заработанного пенальти Ламином Ямалем. «Трехцветные» и раньше по ходу турнира позволяли себе вальяжно относиться к первому тайму и прибавляли по ходу, но в полуфинале никак не удавалось переломить игру.

Александр Шовковский – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, 14-кратный чемпион Украины и один раз привел Динамо к чемпионству Украины как главный тренер, 11-кратный обладатель Кубка Украины, 9-кратный лучший вратарь Украины.

Сражение с Аргентиной по англичанам ударило еще сильнее. После гола Энтони Гордона они привычно для себя начали играть на удержание, но поплатились за это. Пережить 1:0 -> 1:2 за десяток минут перед финальным свистком очень непросто. Да еще на фоне невыносимого давления прессы и ожиданий болельщиков.

Что мы имеем в сухом остатке? Утешительный финал после марафона, который начался в первые дни лета, обязательная ротация, отсутствие мощного груза ответственности, что обычно приводит к «верхам», как было 11 раз в последних 12 матчах за третье место.

Болельщики массово грузят на Францию, из-за чего коэффициенты на команду Дидье Дешама обвалились. Причины здесь простые: у номинальных хозяев был лишний день отдыха, и они будут свежее физически и ментально под палящим солнцем Флориды; англичане больше летали во время ЧМ, а матч с Мексикой на высокогорье в 1/8 финала наверняка сказался на форме.

Конечно же, Дидье Дешам захочет уйти на победной ноте, Томас Тухель попытается доказать, что недостоин испепеляющей критики, а футболисты с обеих сторон будут биться за победу. На этом турнире французы показались сильнее соперника и продемонстрировали более яркий футбол с минимумом валидольных ситуаций. И если Килиан Мбаппе уже вряд ли получит «Золотой мяч», то обладателем «Золотой бутсы» вполне может стать, опередив Лионеля Месси. Чем не дополнительная мотивация для успешной игры?

Мой выбор, «выбор СаШо»: Победа Франции с голом Килиана Мбаппе за 2.85 на betking.