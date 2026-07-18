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Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 12:37 | Обновлено 18 июля 2026, 13:09
558
0

Полесье попрощалось с украинцем, который отправился в чемпионат Литвы

Юрий Матвеев покинул рассположение житомирского клуба и присоединился к «Йонаве»

18 июля 2026, 12:37 | Обновлено 18 июля 2026, 13:09
558
0
Полесье попрощалось с украинцем, который отправился в чемпионат Литвы
ФК Йонава
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Центральный защитник житомирского «Полесья» Юрий Матвеев покинул украинский клуб на правах свободного агента. Информация об этом была опубликована на портале Transfermarkt.

Бывший игрок юношеской сборной Украины договорился о сотрудничестве с литовской «Йонавой», однако стороны решили не разглашать детали соглашения.

Матвеев – уроженец Тернополя. На юношеском уровне выступал за «Львов» и донецкий «Шахтер». После полномасштабного вторжения оказался в Венгрии, где защищал цвета юношеских команд «МТК Будапешт».

С февраля 2024 года находился в чемпионате Украины, где защищал цвета львовского «Руха», «Александрии», а в марте 2026-го присоединился ко второй команде «Полесья». В прошлом сезоне провел 16 матчей во Второй лиге.

«Йонава» занимает 11-е место в чемпионате Литвы. Клуб основан в 1946 году.

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Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: Transfermarketweb
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