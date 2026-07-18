Полесье попрощалось с украинцем, который отправился в чемпионат Литвы
Юрий Матвеев покинул рассположение житомирского клуба и присоединился к «Йонаве»
Центральный защитник житомирского «Полесья» Юрий Матвеев покинул украинский клуб на правах свободного агента. Информация об этом была опубликована на портале Transfermarkt.
Бывший игрок юношеской сборной Украины договорился о сотрудничестве с литовской «Йонавой», однако стороны решили не разглашать детали соглашения.
Матвеев – уроженец Тернополя. На юношеском уровне выступал за «Львов» и донецкий «Шахтер». После полномасштабного вторжения оказался в Венгрии, где защищал цвета юношеских команд «МТК Будапешт».
С февраля 2024 года находился в чемпионате Украины, где защищал цвета львовского «Руха», «Александрии», а в марте 2026-го присоединился ко второй команде «Полесья». В прошлом сезоне провел 16 матчей во Второй лиге.
«Йонава» занимает 11-е место в чемпионате Литвы. Клуб основан в 1946 году.
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