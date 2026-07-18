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Украина. Премьер лига18 июля 2026, 11:30 | Обновлено 18 июля 2026, 12:13
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Киевская Оболонь играет против Колоса-2. Стартовые составы
18 июля в 11:30 в Обухове пройдет контрольный поединок
18 июля 2026, 11:30 | Обновлено 18 июля 2026, 12:13
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Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в межсезонье.
18 июля в 11:30 встречаются Колос-2 Ковалевка и Оболонь Киев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч пройдет в Обухове на центральном стадионе им. Мельника. Видеотрансляция спарринга не проводится.
В сезоне 2025/26 Оболонь заняла 12-е место в УПЛ и сохранила прописку в элите.
Команда Колос-2 повысилась в классе и будет выступать в Первой лиге.
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