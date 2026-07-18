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Колос-2 Ковалевка
18.07.2026 11:30 - : -
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Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 11:30 | Обновлено 18 июля 2026, 12:13
115
0

Киевская Оболонь играет против Колоса-2. Стартовые составы

18 июля в 11:30 в Обухове пройдет контрольный поединок

18 июля 2026, 11:30 | Обновлено 18 июля 2026, 12:13
115
0
Киевская Оболонь играет против Колоса-2. Стартовые составы
ФК Оболонь Киев
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​​Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в межсезонье.

18 июля в 11:30 встречаются Колос-2 Ковалевка и Оболонь Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в Обухове на центральном стадионе им. Мельника. Видеотрансляция спарринга не проводится.

В сезоне 2025/26 Оболонь заняла 12-е место в УПЛ и сохранила прописку в элите.

Команда Колос-2 повысилась в классе и будет выступать в Первой лиге.

Инфографика

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев стартовые составы контрольные матчи УПЛ Колос-2 Ковалевка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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