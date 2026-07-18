Киевская Оболонь играет против Колоса-2. Стартовые составы

​​Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в межсезонье.

18 июля в 11:30 встречаются Колос-2 Ковалевка и Оболонь Киев.

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Матч пройдет в Обухове на центральном стадионе им. Мельника. Видеотрансляция спарринга не проводится.

В сезоне 2025/26 Оболонь заняла 12-е место в УПЛ и сохранила прописку в элите.

Команда Колос-2 повысилась в классе и будет выступать в Первой лиге.

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