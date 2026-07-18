Оболонь в товарищеском матче обыграла новичка Первой лиги
Поединок «Колос-2» – «Оболонь» завершился со счетом 1:3
Клубы УПЛ и Первой лиги продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 18 июля, «Оболонь» провела спарринг с «Колосом-2», который через неделю дебютирует в Первой лиге. Поединок проходил в Обухове.
«Оболонь» забила в ворота соперника три мяча. Дублем на 7-й и 59-й минутах отметился Денис Устименко. Еще один гол на 24-й минуте записал на свой счет Сергей Суханов.
За «Колос-2» забил игрок, находящийся в команде на просмотре.
Товарищеский матч. Обухов. 18 июля
«Колос-2» (Ковалевка) – «Оболонь» (Киев) – 1:3
Голы: ИНП – Устименко, 7, 59, Суханов, 24
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