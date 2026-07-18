Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь в товарищеском матче обыграла новичка Первой лиги
Товарищеские матчи
Колос-2 Ковалевка
18.07.2026 11:30 – FT 1 : 3
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 14:51 |
135
0

Оболонь в товарищеском матче обыграла новичка Первой лиги

Поединок «Колос-2» – «Оболонь» завершился со счетом 1:3

18 июля 2026, 14:51 |
135
0
Оболонь в товарищеском матче обыграла новичка Первой лиги
ФК Оболонь
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Клубы УПЛ и Первой лиги продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 18 июля, «Оболонь» провела спарринг с «Колосом-2», который через неделю дебютирует в Первой лиге. Поединок проходил в Обухове.

«Оболонь» забила в ворота соперника три мяча. Дублем на 7-й и 59-й минутах отметился Денис Устименко. Еще один гол на 24-й минуте записал на свой счет Сергей Суханов.

За «Колос-2» забил игрок, находящийся в команде на просмотре.

Товарищеский матч. Обухов. 18 июля

«Колос-2» (Ковалевка) – «Оболонь» (Киев) – 1:3

Голы: ИНП – Устименко, 7, 59, Суханов, 24

По теме:
Львовский Рух играет в Польше против клуба Сталь Жешув. Стартовые составы
Одесский Черноморец на своей базе принимает винницкую Ниву
Колос – Кудровка – 2:0. Дубль Демченко. Видео голов и обзор
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Оболонь Киев Колос-2 Ковалевка Денис Устименко Сергей Суханов
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент Аргентины отказался приехать на финал ЧМ. Известна причина
Футбол | 18 июля 2026, 14:45 0
Президент Аргентины отказался приехать на финал ЧМ. Известна причина
Президент Аргентины отказался приехать на финал ЧМ. Известна причина

Милей очень суеверный

Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
Волейбол | 17 июля 2026, 20:02 59
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций

«Сине-желтые» не сумели завершить матч победой, ведя 2:0 по партиям

Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Футбол | 18.07.2026, 08:38
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Футбол | 18.07.2026, 10:57
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Бокс | 18.07.2026, 09:46
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
16.07.2026, 18:27 40
Футбол
История повторяется. Украина уступила Сербии на её площадке
История повторяется. Украина уступила Сербии на её площадке
16.07.2026, 23:10 20
Волейбол
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
18.07.2026, 07:59 6
Бокс
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
17.07.2026, 06:23 7
Футбол
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
17.07.2026, 07:25 9
Футбол
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
18.07.2026, 07:24 16
Футбол
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
17.07.2026, 07:53 11
Бокс
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
16.07.2026, 08:10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем