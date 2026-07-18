Олег ЛУЖНЫЙ: «Между Ямалем и Месси большая разница»

Своими ожиданиями от финала ЧМ-2026, в котором сойдутся сборные Испании и Аргентины, с корреспондентом Sport.ua поделился бывший игрок киевского «Динамо», сборной СССР и Украины Олег Лужный.

– Команды совершенно одинаковые, – сказал Лужный. – Как Испания, так и Аргентина играют в один футбол, да и уровень игроков этих сборных одинаков. Я считаю, что кто лучше настроится на игру, кто будет лучше готов физически и у кого будет везение (что тоже достаточно важно, и в футболе оно играет очень большую роль) – тот и станет чемпионом.

– Но ведь есть еще такие важные качества, как характер и воля к победе, которые сборная Аргентины продемонстрировала раньше.

– Если бы в игре с аргентинцами англичане не сели в оборону и не дали бы этим шанс сопернику, то Аргентина ничего не смогла бы сделать. Но именно такой был поворот в этом полуфинале: подопечные Томаса Тухеля совершили большую ошибку, отойдя в собственную штрафную и начав отбиваться. Вот если бы они так дальше играли, как в первом тайме, когда «накрывали» аргентинцев выше, в центре поля, то ничего бы не было. Их же желанием было отбиться – это их погубило. Считаю, что это чистая ошибка тренера, выпустившего шесть защитников.

– На чьей стороне в финале будут ваши симпатии?

– Пятьдесят на пятьдесят. Мне все равно – я ни за тех, ни за других. Мне Испания нравится, да и Аргентина тоже хороша. Пусть выиграет тот, кто сильнее и у кого будет больше везения. Или кому больше нужно.

– Сейчас все с большим интересом ожидают дуэли Ламина Ямаля и Лионеля Месси. Как вы думаете, что может сыграть решающую роль – молодость или опыт?

– Я бы не равнял Ямаля с Месси. Где Месси – а где Ямаль. Очень большая разница. Хотя никто не спорит: Ямаль – хороший футболист, супер. Но ему еще очень и очень далеко до аргентинца. И еще очень рано этих игроков сравнивать.

– За неординарное мастерство одни называют Месси «инопланетянином», другие – «космонавтом», третьи – «пришельцем». А какое определение дали бы ему вы?

– Его можно называть как угодно. Он – самый лучший. Если Бог дал ему такой талант, то, как хочешь – так его и называй. В настоящее время равных Месси нет. И даже не знаю, когда будут такие, как он. Этот игрок очень силен. В 39 лет Месси в каждой игре либо забивает, либо по две голевые передачи отдает – что еще скажешь. Это просто парадокс. Просто так ты не научишься играть в футбол – думать, принимать правильные решения. Это все исходит от Бога. Месси имеет дар от Всевышнего. Другого объяснения я не вижу.

Ранее легенда сборной Испании высказался о Месси перед финалом ЧМ-2026.