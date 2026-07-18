Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ЛУЖНЫЙ: «Между Ямалем и Месси большая разница»
Чемпионат мира
18 июля 2026, 11:41 | Обновлено 18 июля 2026, 12:04
668
3

Олег ЛУЖНЫЙ: «Между Ямалем и Месси большая разница»

Размышления накануне финала

18 июля 2026, 11:41 | Обновлено 18 июля 2026, 12:04
668
3 Comments
Олег ЛУЖНЫЙ: «Между Ямалем и Месси большая разница»
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Своими ожиданиями от финала ЧМ-2026, в котором сойдутся сборные Испании и Аргентины, с корреспондентом Sport.ua поделился бывший игрок киевского «Динамо», сборной СССР и Украины Олег Лужный.

– Команды совершенно одинаковые, – сказал Лужный. – Как Испания, так и Аргентина играют в один футбол, да и уровень игроков этих сборных одинаков. Я считаю, что кто лучше настроится на игру, кто будет лучше готов физически и у кого будет везение (что тоже достаточно важно, и в футболе оно играет очень большую роль) – тот и станет чемпионом.

– Но ведь есть еще такие важные качества, как характер и воля к победе, которые сборная Аргентины продемонстрировала раньше.

– Если бы в игре с аргентинцами англичане не сели в оборону и не дали бы этим шанс сопернику, то Аргентина ничего не смогла бы сделать. Но именно такой был поворот в этом полуфинале: подопечные Томаса Тухеля совершили большую ошибку, отойдя в собственную штрафную и начав отбиваться. Вот если бы они так дальше играли, как в первом тайме, когда «накрывали» аргентинцев выше, в центре поля, то ничего бы не было. Их же желанием было отбиться – это их погубило. Считаю, что это чистая ошибка тренера, выпустившего шесть защитников.

– На чьей стороне в финале будут ваши симпатии?

– Пятьдесят на пятьдесят. Мне все равно – я ни за тех, ни за других. Мне Испания нравится, да и Аргентина тоже хороша. Пусть выиграет тот, кто сильнее и у кого будет больше везения. Или кому больше нужно.

– Сейчас все с большим интересом ожидают дуэли Ламина Ямаля и Лионеля Месси. Как вы думаете, что может сыграть решающую роль – молодость или опыт?

– Я бы не равнял Ямаля с Месси. Где Месси – а где Ямаль. Очень большая разница. Хотя никто не спорит: Ямаль – хороший футболист, супер. Но ему еще очень и очень далеко до аргентинца. И еще очень рано этих игроков сравнивать.

– За неординарное мастерство одни называют Месси «инопланетянином», другие – «космонавтом», третьи – «пришельцем». А какое определение дали бы ему вы?

– Его можно называть как угодно. Он – самый лучший. Если Бог дал ему такой талант, то, как хочешь – так его и называй. В настоящее время равных Месси нет. И даже не знаю, когда будут такие, как он. Этот игрок очень силен. В 39 лет Месси в каждой игре либо забивает, либо по две голевые передачи отдает – что еще скажешь. Это просто парадокс. Просто так ты не научишься играть в футбол – думать, принимать правильные решения. Это все исходит от Бога. Месси имеет дар от Всевышнего. Другого объяснения я не вижу.

Ранее легенда сборной Испании высказался о Месси перед финалом ЧМ-2026.

По теме:
ЧМ-2026. За третье место, 18 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЧМ-2026 с Ярославом Перканюком: матч за третье место и финал
Франция – Англия. Прогноз Александра Шовковского на матч за 3-е место ЧМ-26
чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу Ламин Ямаль инсайд Мнение эксперта Лионель Месси Олег Лужный сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, когда Мудрик планирует вернуться в футбол после дисквалификации
Футбол | 18 июля 2026, 08:15 7
Известно, когда Мудрик планирует вернуться в футбол после дисквалификации
Известно, когда Мудрик планирует вернуться в футбол после дисквалификации

Вингер может вернуться уже до конца года

Черноморец ждет игрока Динамо и не сумел договориться с Полесьем
Футбол | 18 июля 2026, 11:41 0
Черноморец ждет игрока Динамо и не сумел договориться с Полесьем
Черноморец ждет игрока Динамо и не сумел договориться с Полесьем

Одесский клуб намерен арендовать Владислава Герича после выхода в Премьер-лигу

Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Футбол | 18.07.2026, 09:06
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Бокс | 18.07.2026, 09:46
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Юрист объяснил, что делать Мудрику, проигравшему суд агенту
Футбол | 18.07.2026, 09:17
Юрист объяснил, что делать Мудрику, проигравшему суд агенту
Юрист объяснил, что делать Мудрику, проигравшему суд агенту
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Не знаю як вам, а мені вбачається, що Мессі ще б пробігав пару  сезончіків за Трабзонспор. Дімон давай!)
Ответить
0
Багато хто ще не розуміє, як їм пощастило спостерігати за грою Мессі і Роналдо вживу, після їх відходу футбол вже не буде таким як зараз. Насолоджуйтесь, бо на ваших очах пишеться історія, майбутні покоління вболівальників будуть заздрити нам. Вважаю, що виграш ЧС вдруге поспіль зробить Мессі найвеличнішим футболістом всіх часів, достатньо буде подивитись на його трофеї, кількість голів і передач. Хтось скаже, а як же Пелє? Так він триразовий ЧС, але безпосередньо брав участь тільки в 2 з 3. Про клубну кар'єру годі й казати, чого він досяг на клубному рівні? Так само Марадона, він разом з Пелє великі і видатні, але Мессі це на іншому рівні, на іншопланетному чи галактичному. 
Ответить
0
Так дійсно велика. Майже 20 років
Ответить
0
Популярные новости
Зинедин ЗИДАН: «Эту команду просто унизили. Мне это надоело»
Зинедин ЗИДАН: «Эту команду просто унизили. Мне это надоело»
16.07.2026, 09:32 4
Футбол
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
16.07.2026, 08:53 1
Футбол
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
16.07.2026, 10:37 29
Футбол
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
16.07.2026, 08:10
Бокс
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
18.07.2026, 07:59 5
Бокс
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
17.07.2026, 07:25 9
Футбол
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
16.07.2026, 23:23 35
Футбол
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
17.07.2026, 07:53 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем