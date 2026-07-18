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  4. Дональд Трамп выступил с заявлением о Месси перед финалом ЧМ-2026
Чемпионат мира
18 июля 2026, 19:11 |
1071
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Дональд Трамп выступил с заявлением о Месси перед финалом ЧМ-2026

Президент США похвалил выступления аргентинца

18 июля 2026, 19:11 |
1071
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Дональд Трамп выступил с заявлением о Месси перед финалом ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Дональд Трамп
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Президент США Дональд Трамп похвалил Лионеля Месси после его яркой игры на ЧМ-2026. Во время беседы с президентом ФИФА Джанни Инфантино Трамп упомянул аргентинского нападающего и восторженно отозвался о его игре.

«Месси, о, Месси. Насколько же хорош Месси? Он сделал хет-трик. Кажется, в вашем виде спорта хет-трик – это действительно очень редкое достижение, не так ли?» – сказал Трамп.

Месси удалось забить в первом матче ЧМ-2026 против Алжира. В целом на турнире аргентинец демонстрирует выдающуюся статистику – восемь голов и четыре голевые передачи.

Завтра, 18 июня, Аргентина проведет финальный матч ЧМ-2026 против сборной Испании – начало в 20:00.

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Дональд Трамп сборная Аргентины по футболу Лионель Месси ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Як добре, що лідер світу у всьому фахівець.
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Але титул нехай іспанці заберуть
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