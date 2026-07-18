Дональд Трамп выступил с заявлением о Месси перед финалом ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп похвалил Лионеля Месси после его яркой игры на ЧМ-2026. Во время беседы с президентом ФИФА Джанни Инфантино Трамп упомянул аргентинского нападающего и восторженно отозвался о его игре.

«Месси, о, Месси. Насколько же хорош Месси? Он сделал хет-трик. Кажется, в вашем виде спорта хет-трик – это действительно очень редкое достижение, не так ли?» – сказал Трамп.

Месси удалось забить в первом матче ЧМ-2026 против Алжира. В целом на турнире аргентинец демонстрирует выдающуюся статистику – восемь голов и четыре голевые передачи.

Завтра, 18 июня, Аргентина проведет финальный матч ЧМ-2026 против сборной Испании – начало в 20:00.