Дональд Трамп выступил с заявлением о Месси перед финалом ЧМ-2026
Президент США похвалил выступления аргентинца
Президент США Дональд Трамп похвалил Лионеля Месси после его яркой игры на ЧМ-2026. Во время беседы с президентом ФИФА Джанни Инфантино Трамп упомянул аргентинского нападающего и восторженно отозвался о его игре.
«Месси, о, Месси. Насколько же хорош Месси? Он сделал хет-трик. Кажется, в вашем виде спорта хет-трик – это действительно очень редкое достижение, не так ли?» – сказал Трамп.
Месси удалось забить в первом матче ЧМ-2026 против Алжира. В целом на турнире аргентинец демонстрирует выдающуюся статистику – восемь голов и четыре голевые передачи.
Завтра, 18 июня, Аргентина проведет финальный матч ЧМ-2026 против сборной Испании – начало в 20:00.
🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Donald Trump to Infantino on Leo Messi: "Messi, oh Messi. How good is Messi? He scored a hat-trick."— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 17, 2026
"I think a hat-trick a very RARE thing in your sport, isn't it?" pic.twitter.com/5qAf0TODbK
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