ЧМ-2026. За третье место, 18 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

​​​​​​Вечером 18 июля продолжается стадия плей-офф чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию поединка за бронзовые медали на мундиале.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

19 июля в 00:00 сборные Франции и Англии сыграют в Майами-Гарденс (штат Флорида) на Hard Rock Stadium.

Финальный поединок между Испанией и Аргентиной пройдет 19 июля в 22:00 в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси) на Meadowlands Stadium.

Ранее в полуфиналах Испания обыграла Францию (2:0), а Аргентина вырвала победу у Англии (2:1).

Чемпионат мира 2026 по футболу

Матч за третье место, 18 июля 2026

🔹 19.07. 00:00. Франция – Англия [Майами-Гарденс]

Финал, 19 июля 2026

🔹 19.07. 22:00. Испания – Аргентина [Ист-Резерфорд]

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

19.07. 00:00. Франция – Англия

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