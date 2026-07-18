ЧМ-2026. За третье место, 18 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите вечером 18 июля видеотрансляцию матча за бронзу чемпионата мира
Вечером 18 июля продолжается стадия плей-офф чемпионата мира 2026.
Смотрите видеотрансляцию поединка за бронзовые медали на мундиале.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.
19 июля в 00:00 сборные Франции и Англии сыграют в Майами-Гарденс (штат Флорида) на Hard Rock Stadium.
Финальный поединок между Испанией и Аргентиной пройдет 19 июля в 22:00 в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси) на Meadowlands Stadium.
Ранее в полуфиналах Испания обыграла Францию (2:0), а Аргентина вырвала победу у Англии (2:1).
Чемпионат мира 2026 по футболу
Матч за третье место, 18 июля 2026
- 🔹 19.07. 00:00. Франция – Англия [Майами-Гарденс]
Финал, 19 июля 2026
- 🔹 19.07. 22:00. Испания – Аргентина [Ист-Резерфорд]
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
19.07. 00:00. Франция – Англия
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