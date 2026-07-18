Защитник сборной Украины дебютировал в MLS с разгромной победы

Защитник Евгений Чеберко, который провел два матча в составе сборной Украины, дебютировал в составе американского «Лос-Анджелеса» в поединке регулярного чемпионата MLS.

Опытный 28-летний футболист во время летнего трансферного окна покинул «Коламбус Крю» на правах свободного агента и провел 75 минут в противостоянии с «Лос-Анджелес Гэлакси».

Команда украинца уверенно победила в принципиальном дерби со счетом 3:0. Голами отличились Марк Дельгадо, Денис Буанга, реализовавший пенальти, а также Сон Хын Мин.

Соотечественник Чеберко – защитник Артем Смоляков – не попал в заявку на матч.

«Лос-Анджелес» набрал 27 баллов и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференций. Отставание от лидера, который имеет два матча в запасе, составляет пять баллов.

Major League Soccer (MLS), 18 июля

Лос-Анджелес Гэлакси – Лос-Анджелес – 0:3

Голы: Дельгадо, 26, Буанга, 45+1 (пен), Сон Хын Мин, 57

Нэшвилл – Атланта Юнайтед – 1:0

Гол: Мохаммед, 79

Турнирная таблица Западной конференции MLS