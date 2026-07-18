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Major League Soccer
18 июля 2026, 10:41 |
129
0

Защитник сборной Украины дебютировал в MLS с разгромной победы

Евгений Чеберко помог «Лос-Анджелесу» разгромить в принципиальном дерби «Лос-Анджелес Гэлакси»

18 июля 2026, 10:41 |
129
0
Защитник сборной Украины дебютировал в MLS с разгромной победы
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Чеберко
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Защитник Евгений Чеберко, который провел два матча в составе сборной Украины, дебютировал в составе американского «Лос-Анджелеса» в поединке регулярного чемпионата MLS.

Опытный 28-летний футболист во время летнего трансферного окна покинул «Коламбус Крю» на правах свободного агента и провел 75 минут в противостоянии с «Лос-Анджелес Гэлакси».

Команда украинца уверенно победила в принципиальном дерби со счетом 3:0. Голами отличились Марк Дельгадо, Денис Буанга, реализовавший пенальти, а также Сон Хын Мин.

Соотечественник Чеберко – защитник Артем Смоляков – не попал в заявку на матч.

«Лос-Анджелес» набрал 27 баллов и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференций. Отставание от лидера, который имеет два матча в запасе, составляет пять баллов.

Major League Soccer (MLS), 18 июля

Лос-Анджелес Гэлакси – Лос-Анджелес – 0:3
Голы: Дельгадо, 26, Буанга, 45+1 (пен), Сон Хын Мин, 57

Нэшвилл – Атланта Юнайтед – 1:0
Гол: Мохаммед, 79

Турнирная таблица Западной конференции MLS

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Major League Soccer (MLS) Лос-Анджелес (MLS) Лос-Анджелес Гэлакси Нэшвилл (MLS) Атланта Юнайтед Евгений Чеберко Артем Смоляков видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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