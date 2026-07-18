Защитник сборной Украины дебютировал в MLS с разгромной победы
Евгений Чеберко помог «Лос-Анджелесу» разгромить в принципиальном дерби «Лос-Анджелес Гэлакси»
Защитник Евгений Чеберко, который провел два матча в составе сборной Украины, дебютировал в составе американского «Лос-Анджелеса» в поединке регулярного чемпионата MLS.
Опытный 28-летний футболист во время летнего трансферного окна покинул «Коламбус Крю» на правах свободного агента и провел 75 минут в противостоянии с «Лос-Анджелес Гэлакси».
Команда украинца уверенно победила в принципиальном дерби со счетом 3:0. Голами отличились Марк Дельгадо, Денис Буанга, реализовавший пенальти, а также Сон Хын Мин.
Соотечественник Чеберко – защитник Артем Смоляков – не попал в заявку на матч.
«Лос-Анджелес» набрал 27 баллов и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференций. Отставание от лидера, который имеет два матча в запасе, составляет пять баллов.
Major League Soccer (MLS), 18 июля
Лос-Анджелес Гэлакси – Лос-Анджелес – 0:3
Голы: Дельгадо, 26, Буанга, 45+1 (пен), Сон Хын Мин, 57
Нэшвилл – Атланта Юнайтед – 1:0
Гол: Мохаммед, 79
Турнирная таблица Западной конференции MLS
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