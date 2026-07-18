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Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 11:27 | Обновлено 18 июля 2026, 11:56
1227
0

Известный украинский клуб, который не играл с 2022-го, вернулся в футбол

Черниговская «Десна» заявилась на чемпионат области и мечтает о попадании в Третью лигу

18 июля 2026, 11:27 | Обновлено 18 июля 2026, 11:56
1227
0
Известный украинский клуб, который не играл с 2022-го, вернулся в футбол
ФК Десна Чернигов
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Черниговская «Десна» возобновила свои выступления в футболе после перерыва, который длился четыре года из-за полномасштабного вторжения россиян. Об этом сообщили в эфире Суспільне Чернігів.

Известная украинская команда заявилась на чемпионат области – в первом матче коллектив, сформированный преимущественно из воспитанников футбольной школы «Десна», победил СК «Сосница» со счетом 6:1.

По словам тренера Михаила Ярмошенко, основу клуба составляют воспитанники 2008 года рождения. Когда профессиональная команда проводила свои последние матчи, этим футболистам было всего 13-14 лет.

«Мы один день тренируемся на одном поле, другая тренировка – на другом стадионе. Время нам предоставляют такое, когда поле свободное. Это может быть и восемь вечера, или в два часа дня, когда все наши студенты учатся.

Но мы стараемся подстраиваться под то, что у нас есть в настоящее время. В будущем хотелось бы, чтобы у нас был свой стадион», – рассказал тренер.

В будущем «Десна» хочет выступать в Третьей лиге чемпионата Украины, которую планирует создать УАФ. В последнем официальном матче черниговский клуб победил криворожский «Кривбасс» (2:0) – произошло это еще 20 февраля 2022 года.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Десна Чернигов
Николай Тытюк Источник: Суспильне Спорт
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