Известный украинский клуб, который не играл с 2022-го, вернулся в футбол

Черниговская «Десна» возобновила свои выступления в футболе после перерыва, который длился четыре года из-за полномасштабного вторжения россиян. Об этом сообщили в эфире Суспільне Чернігів.

Известная украинская команда заявилась на чемпионат области – в первом матче коллектив, сформированный преимущественно из воспитанников футбольной школы «Десна», победил СК «Сосница» со счетом 6:1.

По словам тренера Михаила Ярмошенко, основу клуба составляют воспитанники 2008 года рождения. Когда профессиональная команда проводила свои последние матчи, этим футболистам было всего 13-14 лет.

«Мы один день тренируемся на одном поле, другая тренировка – на другом стадионе. Время нам предоставляют такое, когда поле свободное. Это может быть и восемь вечера, или в два часа дня, когда все наши студенты учатся.

Но мы стараемся подстраиваться под то, что у нас есть в настоящее время. В будущем хотелось бы, чтобы у нас был свой стадион», – рассказал тренер.

В будущем «Десна» хочет выступать в Третьей лиге чемпионата Украины, которую планирует создать УАФ. В последнем официальном матче черниговский клуб победил криворожский «Кривбасс» (2:0) – произошло это еще 20 февраля 2022 года.