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  4. Финал ЧМ-2026 под угрозой срыва? В ФИФА приняли решение
Чемпионат мира
19 июля 2026, 00:02 |
674
0

Финал ЧМ-2026 под угрозой срыва? В ФИФА приняли решение

Матч состоится в запланированное время

19 июля 2026, 00:02 |
674
0
Финал ЧМ-2026 под угрозой срыва? В ФИФА приняли решение
ФІФА
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Международная федерация футбола (ФИФА) не рассматривает вариант переноса финального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины, несмотря на сложную экологическую ситуацию в районе Нью-Йорка и Нью-Джерси.

По информации ESPN, в ФИФА убеждены, что оснований для изменения даты или времени проведения решающего матча пока нет. Синоптики прогнозируют улучшение качества воздуха к воскресенью, когда и запланирован финал. Встреча на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси должна начаться в 22:00 по киевскому времени.

В последние дни власти Нью-Йорка и Нью-Джерси ввели предупреждение из-за сильного задымления, вызванного масштабными лесными пожарами в Канаде. В пятницу городское Управление по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка сообщило, что качество воздуха достигло уровня, представляющего опасность для всех категорий населения. Днем ранее показатели также оставались крайне неблагоприятными.

Последствия ухудшения экологической ситуации уже сказались на спортивных мероприятиях. В частности, матч регулярного чемпионата MLS между «Ванкувер Уайткэпс» и «Чикаго Файр», который должен был пройти в Чикаго, был перенесен.

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ФИФА сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ESPN
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