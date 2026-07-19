Финал ЧМ-2026 под угрозой срыва? В ФИФА приняли решение

Международная федерация футбола (ФИФА) не рассматривает вариант переноса финального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины, несмотря на сложную экологическую ситуацию в районе Нью-Йорка и Нью-Джерси.

По информации ESPN, в ФИФА убеждены, что оснований для изменения даты или времени проведения решающего матча пока нет. Синоптики прогнозируют улучшение качества воздуха к воскресенью, когда и запланирован финал. Встреча на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси должна начаться в 22:00 по киевскому времени.

В последние дни власти Нью-Йорка и Нью-Джерси ввели предупреждение из-за сильного задымления, вызванного масштабными лесными пожарами в Канаде. В пятницу городское Управление по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка сообщило, что качество воздуха достигло уровня, представляющего опасность для всех категорий населения. Днем ранее показатели также оставались крайне неблагоприятными.

Последствия ухудшения экологической ситуации уже сказались на спортивных мероприятиях. В частности, матч регулярного чемпионата MLS между «Ванкувер Уайткэпс» и «Чикаго Файр», который должен был пройти в Чикаго, был перенесен.