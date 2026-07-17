Финал чемпионата мира находится под угрозой. ФИФА мониторит ситуацию
Нью-Йорк, Нью-Джерси и другие американские штаты окутало дымом из-за лесных пожаров
Международная федерация футбола (ФИФА) может внести изменения в расписание воскресного финала чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной. Об этом сообщила Marca.
Из-за масштабных лесных пожаров Нью-Йорк, Нью-Джерси и другие американские штаты окутало дымом – власть призвала жителей не выходить из дома, чтобы не ухудшить состояние своего здоровья.
«Сейчас очень опасно, дым от канадских лесных пожаров ухудшил качество воздуха, а это значит, что жителям Нью-Йорка необходимо проявлять особую бдительность, чтобы оставаться в безопасности», – сообщил мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани.
ФИФА регулярно мониторит ситуацию возле арены «MetLife Stadium» в Ист-Резерфорде, где в воскресенье, 19 июля, должен состояться решающий матч чемпионата мира
Организаторы надеются, что переноса финала удастся избежать, однако командам могут посоветовать отказаться от тренировок на открытом воздухе.
ФОТО. Ситуация в Нью-Йорке и Нью-Джерси перед финалом ЧМ
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