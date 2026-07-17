Финал чемпионата мира находится под угрозой. ФИФА мониторит ситуацию

Международная федерация футбола (ФИФА) может внести изменения в расписание воскресного финала чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной. Об этом сообщила Marca.

Из-за масштабных лесных пожаров Нью-Йорк, Нью-Джерси и другие американские штаты окутало дымом – власть призвала жителей не выходить из дома, чтобы не ухудшить состояние своего здоровья.

«Сейчас очень опасно, дым от канадских лесных пожаров ухудшил качество воздуха, а это значит, что жителям Нью-Йорка необходимо проявлять особую бдительность, чтобы оставаться в безопасности», – сообщил мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани.

ФИФА регулярно мониторит ситуацию возле арены «MetLife Stadium» в Ист-Резерфорде, где в воскресенье, 19 июля, должен состояться решающий матч чемпионата мира

Организаторы надеются, что переноса финала удастся избежать, однако командам могут посоветовать отказаться от тренировок на открытом воздухе.

ФОТО. Ситуация в Нью-Йорке и Нью-Джерси перед финалом ЧМ