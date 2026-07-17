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Чемпионат мира
17 июля 2026, 19:47 | Обновлено 17 июля 2026, 20:58
3036
0

Финал чемпионата мира находится под угрозой. ФИФА мониторит ситуацию

Нью-Йорк, Нью-Джерси и другие американские штаты окутало дымом из-за лесных пожаров

17 июля 2026, 19:47 | Обновлено 17 июля 2026, 20:58
3036
0
Финал чемпионата мира находится под угрозой. ФИФА мониторит ситуацию
Getty Images/Global Images Ukraine
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Международная федерация футбола (ФИФА) может внести изменения в расписание воскресного финала чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной. Об этом сообщила Marca.

Из-за масштабных лесных пожаров Нью-Йорк, Нью-Джерси и другие американские штаты окутало дымом – власть призвала жителей не выходить из дома, чтобы не ухудшить состояние своего здоровья.

«Сейчас очень опасно, дым от канадских лесных пожаров ухудшил качество воздуха, а это значит, что жителям Нью-Йорка необходимо проявлять особую бдительность, чтобы оставаться в безопасности», – сообщил мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани.

ФИФА регулярно мониторит ситуацию возле арены «MetLife Stadium» в Ист-Резерфорде, где в воскресенье, 19 июля, должен состояться решающий матч чемпионата мира

Организаторы надеются, что переноса финала удастся избежать, однако командам могут посоветовать отказаться от тренировок на открытом воздухе.

ФОТО. Ситуация в Нью-Йорке и Нью-Джерси перед финалом ЧМ

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Николай Тытюк Источник: Marca
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