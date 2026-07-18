В 12-м подряд финале ЧМ в заявке на матч будет игрок миланского Интера

В 12-м подряд финале чемпионата мира в заявке на матч будет присутствовать по крайней мере один игрок миланского Интера.

Как и на прошлогоднем ЧМ-2022, единственным футболистом «нерадзури» в решающей игре ЧМ-2026 будет аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес.

Начиная с 1982 года игроки Интера представляли в финалах мировых первенств сборные ФРГ, Италии, Бразилии, Франции, Нидерландов, Хорватии и Аргентины.

Игроки Интера в финалах последних 12 чемпионатов мира