Чемпионат мира18 июля 2026, 00:33 | Обновлено 18 июля 2026, 00:34
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В 12-м подряд финале ЧМ в заявке на матч будет игрок миланского Интера
Вспомним всех игроков «нерадзури», начиная с 1982 года, которые были в заявках сборных-финалистов
18 июля 2026, 00:33 | Обновлено 18 июля 2026, 00:34
204
0
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В 12-м подряд финале чемпионата мира в заявке на матч будет присутствовать по крайней мере один игрок миланского Интера.
Как и на прошлогоднем ЧМ-2022, единственным футболистом «нерадзури» в решающей игре ЧМ-2026 будет аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес.
Начиная с 1982 года игроки Интера представляли в финалах мировых первенств сборные ФРГ, Италии, Бразилии, Франции, Нидерландов, Хорватии и Аргентины.
Игроки Интера в финалах последних 12 чемпионатов мира
- 2026: Лаутаро Мартинес (Аргентина)
- 2022: Лаутаро Мартинес (Аргентина)
- 2018: Марсело Брозович (Хорватия), Иван Перишич (Хорватия)
- 2014: Родриго Паласиос (Аргентина), Рикардо Альварес (Аргентина), Уго Кампаньяро (Аргентина)
- 2010: Уэсли Снейдер (Нидерланды)
- 2006: Марко Матерацци (Италия)
- 2002: Роналдо (Бразилия)
- 1998: Юри Джоркаефф (Франция), Роналдо (Бразилия)
- 1994: Никола Берти (Италия)
- 1990: Андреас Бреме (ФРГ), Лотарь Матеус (ФРГ), Юрген Клинсманн (ФРГ)
- 1986: Карл-Хайнц Румменигге (ФРГ)
- 1982: Джузеппе Бергоми (Италия), Фульвио Колловати (Италия), Габриеле Ориале (Италия), Алессандро Альтобелли (Италия), Ивано Бордон (Италия), Джанпьеро Марини (Италия), Ханси Мюллер (ФРГ)
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