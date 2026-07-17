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  4. Пономарев объяснил поражение ЛНЗ в последнем контрольном матче
Украина. Премьер лига
17 июля 2026, 23:53 | Обновлено 18 июля 2026, 00:27
263
0

Пономарев объяснил поражение ЛНЗ в последнем контрольном матче

Украинский клуб сыграл с турецким «Гезтепе»

17 июля 2026, 23:53 | Обновлено 18 июля 2026, 00:27
263
0
Пономарев объяснил поражение ЛНЗ в последнем контрольном матче
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев
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Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua рассказал, чего ожидал от заключительного спарринга в Словении с турецким «Гезтепе», в котором его подопечные уступили – 0:2.

«На этом этапе подготовки к новому сезону важно было пересмотреть как можно больше игроков, чтобы иметь исчерпывающую информацию, насколько они близки к боевым кондициям. Ведь не следует забывать, что после исторических противостояний в Лиге конференций с бельгийским «Гентом» в конце июля уже в начале августа стартуем еще на одном «фронте» – в чемпионате УПЛ.

Поэтому понятной была довольно серьезная ротация в составе по сравнению с предыдущим контрольным матчем – с загребским «Динамо». Проверку прошли и некоторые необычные сочетания игроков.

Турецкий клуб, как и ЛНЗ, пытался активно действовать в переходной фазе, было много борьбы. Считаю, что игра проходила под нашу диктовку, мы чаще создавали угрозы у чужих ворот. Но, к сожалению, возникли проблемы с реализацией голевых моментов, тоже не обошлось без просчетов у своих ворот. Этим и можно объяснить поражение, хотя игровой тонус подопечных меня устраивал. Команда продолжает тренироваться в Словении.

В ближайшее время проанализируем поединок с «Гезтепе», а в начале следующей недели передислоцируемся в польский Плоцк, где 23 июля будем принимать в Лиге конференций «Гент».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев Гезтепе
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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