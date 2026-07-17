Журналист Record: «Это уже понятно, Трубин – не тот, о ком мечтает Силва»
Рафаэль Соареш высказался по поводу возможного трансфера украинца
Журналист португальского издания Record Рафаэль Соареш поделился мнением относительно украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина.
«Я до сих пор считаю Трубина лучшим вратарем «Бенфики». Хотя, судя по всему, он и не является вратарем, который нравится Марку Силве, как об этом сообщали СМИ. Однако правда в том, что Трубин – вратарь, который не смог развиться так, как ожидалось.
Я считаю, что он остался тем же вратарем, каким был, когда перешел из «Шахтера». То есть вратарем, который часто демонстрирует невероятную игру между стойками, но также часто допускает достаточно детских ошибок. И мы наблюдаем это практически с первого дня в «Бенфике» и не видим развития у вратаря, который еще во время выступлений за «Шахтер» считался перспективным игроком, который мог бы привлечь внимание таких клубов, как «Ювентус», и других грандов.
Но, тем не менее, на самом деле Трубин не смог добиться такого прогресса. Теперь, если Марку Силва считает, что профиль Трубина не отвечает требованиям «Бенфики», я думаю, что лучшим выходом будет попытаться договориться о его трансфере, учитывая, что «Шахтер» имеет право на значительную долю от прибыли, и искать вратаря с другим профилем. Или сделать ставку на Самуэля Соареша, если Марку так считает.
Будет ли у Бенфики другой вратарь, зависит лишь от того, решит ли так Марку Силва. Разве что, конечно, это будет абсолютно неприемлемое предложение по отношению к украинцу. Но уже стало понятно, что Трубин не является вратарем, о котором мечтает Марку Силва», – сказал Соареш в эфире телеканала NOW.
Ранее другой португальский журналист Педро Соуза назвал смешной цену за Трубина в размере 40 млн евро.
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