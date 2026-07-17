Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Журналист Record: «Это уже понятно, Трубин – не тот, о ком мечтает Силва»
Португалия
17 июля 2026, 23:24 | Обновлено 17 июля 2026, 23:25
370
0

Журналист Record: «Это уже понятно, Трубин – не тот, о ком мечтает Силва»

Рафаэль Соареш высказался по поводу возможного трансфера украинца

17 июля 2026, 23:24 | Обновлено 17 июля 2026, 23:25
370
0
Журналист Record: «Это уже понятно, Трубин – не тот, о ком мечтает Силва»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Журналист португальского издания Record Рафаэль Соареш поделился мнением относительно украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина.

«Я до сих пор считаю Трубина лучшим вратарем «Бенфики». Хотя, судя по всему, он и не является вратарем, который нравится Марку Силве, как об этом сообщали СМИ. Однако правда в том, что Трубин – вратарь, который не смог развиться так, как ожидалось.

Я считаю, что он остался тем же вратарем, каким был, когда перешел из «Шахтера». То есть вратарем, который часто демонстрирует невероятную игру между стойками, но также часто допускает достаточно детских ошибок. И мы наблюдаем это практически с первого дня в «Бенфике» и не видим развития у вратаря, который еще во время выступлений за «Шахтер» считался перспективным игроком, который мог бы привлечь внимание таких клубов, как «Ювентус», и других грандов.

Но, тем не менее, на самом деле Трубин не смог добиться такого прогресса. Теперь, если Марку Силва считает, что профиль Трубина не отвечает требованиям «Бенфики», я думаю, что лучшим выходом будет попытаться договориться о его трансфере, учитывая, что «Шахтер» имеет право на значительную долю от прибыли, и искать вратаря с другим профилем. Или сделать ставку на Самуэля Соареша, если Марку так считает.

Будет ли у Бенфики другой вратарь, зависит лишь от того, решит ли так Марку Силва. Разве что, конечно, это будет абсолютно неприемлемое предложение по отношению к украинцу. Но уже стало понятно, что Трубин не является вратарем, о котором мечтает Марку Силва», – сказал Соареш в эфире телеканала NOW.

Ранее другой португальский журналист Педро Соуза назвал смешной цену за Трубина в размере 40 млн евро.

По теме:
Бенфика – Вильярреал. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Клуб, который побеждал в чемпионате Португалии, прекратит существование
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
чемпионат Португалии по футболу Бенфика Марку Силва Анатолий Трубин
Антон Романенко
Антон Романенко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
Бокс | 17 июля 2026, 06:22 1
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное

Британец вспомнил о поединке с Кличко

Йожеф Сабо сделал прогноз на финал чемпионата мира Аргентина – Испания
Футбол | 17 июля 2026, 23:37 2
Йожеф Сабо сделал прогноз на финал чемпионата мира Аргентина – Испания
Йожеф Сабо сделал прогноз на финал чемпионата мира Аргентина – Испания

Известный тренер считает, что испанская сборная будет иметь больше шансов на победу

Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
Футбол | 17.07.2026, 07:25
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
Футбол | 17.07.2026, 06:23
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Футбол | 17.07.2026, 22:17
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дерек ЧИСОРА: «Он просто сдался. Ему пора на пенсию»
Дерек ЧИСОРА: «Он просто сдался. Ему пора на пенсию»
16.07.2026, 06:02
Бокс
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
16.07.2026, 18:27 38
Футбол
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
16.07.2026, 23:23 35
Футбол
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
16.07.2026, 08:53 1
Футбол
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Камбек Аргентины. Определена финальная пара
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Камбек Аргентины. Определена финальная пара
16.07.2026, 00:05 25
Футбол
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
17.07.2026, 09:32 14
Футбол
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
17.07.2026, 08:13 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем