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Чемпионат мира
18 июля 2026, 15:05 | Обновлено 18 июля 2026, 15:20
155
0

Сергей Кравченко спрогнозировал счет матча за бронзу ЧМ Франция – Англия

Бывший полузащитник сборной Украины отдает предпочтение французам

18 июля 2026, 15:05 | Обновлено 18 июля 2026, 15:20
155
0
Сергей Кравченко спрогнозировал счет матча за бронзу ЧМ Франция – Англия
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Франции
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На чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике, осталось провести два поединка, первым из которых будет матч за третье место между сборными Франции и Англии. Напомним, что в полуфинале французы, которым большинство специалистов отводило место в финале, проиграли Испании, а Англия, выигрывая у Аргентины, упустила путевку в финал на самой ленточке.

Тем не менее, это будет борьба за медали, и кто в ней окажется сильнее сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший полузащитник сборной Украины, наш эксперт Сергей Кравченко.

– В матче за третье место встретятся два разочарования полуфиналов, – сказал Кравченко. – И здесь дело не столько в результатах, сколько в игре, продемонстрированной Францией и Англией. И если в первой игре я ставил на Испанию, то в другом соперничестве думал, что в финал выйдут англичане. Но после 60-й минуте начал переживать за Аргентину. Подопечные Томаса Тухеля меня очень разочаровали, показав в этом отрезке времени антифутбол.

Как бы то ни было, но мне кажется, что у соперников будет не та мотивация, после поражений в 1/2-й финала. Тем не менее, по составу, по игре, которую на протяжении всего чемпионат мира показывали команды, я отдаю предпочтение сборной Франции, которая добьется победы со счетом 2:1.

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Сергей Кравченко ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу сборная Англии по футболу эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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