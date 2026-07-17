В США проводят расследование в отношении ФИФА из-за продажи билетов на ЧС

Генеральный прокурор штата Нью-Джерси заявила, что штат намерен продолжить расследование практики продажи билетов ФИФА после завершения мужского чемпионата мира, финал которого состоится 19 июля.

В мае генеральные прокуроры Нью-Йорка и Нью-Джерси начали расследование по поводу продажи билетов на матчи турнира и направили повестки руководящему органу мирового футбола после того, как подготовка к турниру сопровождалась массовым недовольством болельщиков из-за подхода организации к продаже билетов, ценообразованию и прозрачности процесса.

В пресс-релизе прокуратур отмечалось, что жалобы болельщиков касались того, что карты стадионов вводили их в заблуждение относительно фактического расположения мест, использования ФИФА динамического ценообразования, создания искусственного ощущения дефицита билетов, а также введения новой более дорогой категории мест «первый ряд» уже после того, как были проданы миллионы билетов.

Также ФИФА меняла схемы расположения мест между различными этапами продаж, а затем назначала некоторым покупателям места, которые на предыдущем этапе относились к другой категории.

Генеральные прокуроры также сообщили, что получат «следственную поддержку от Департамента защиты прав потребителей и работников Нью-Йорка (DCWP)» в ходе расследования и потребуют от ФИФА информацию относительно ее практики продажи билетов. Особое внимание будет уделено восьми матчам чемпионата мира, которые состоялись на стадионе MetLife в Нью-Джерси, включая финал турнира.

Генеральный прокурор Нью-Джерси Дженнифер Девенпорт заявила, что заполненные стадионы во время чемпионата мира никоим образом не уменьшили желание ее офиса проверить, не были ли болельщики введены в заблуждение или несправедливо ограничены в своих правах со стороны ФИФА.

По данным прокуратуры Нью-Джерси, в период с октября 2025 года по апрель 2026 года ФИФА повысила цены более чем на 90 из 104 матчей чемпионата мира.

Девенпорт добавила, что сейчас «еще слишком рано» говорить о возможных мерах воздействия или санкциях в отношении ФИФА, однако ее офис проводит расследование, «чтобы убедиться, что болельщики и потребители не становятся жертвами эксплуатации».

Нью-Джерси и Нью-Йорк – не единственные штаты, которые проверяют практику продажи билетов ФИФА.

В мае генеральный прокурор Калифорнии направил в ФИФА письмо относительно схем продажи билетов. Роб Бонта обратился в юридический департамент организации с запросом предоставить информацию, чтобы «оценить, не было ли нарушено законодательство Калифорнии» при продаже билетов.

В июне Генеральная прокуратура Техаса также сообщила о начале расследования практики продажи билетов ФИФА после аналогичных жалоб болельщиков на матчи, проходившие в Далласе и Хьюстоне.

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон заявил, что болельщики могли быть введены в заблуждение, что потенциально является нарушением законов штата о защите прав потребителей.

Девенпорт отметила, что разные штаты могут сотрудничать между собой в ходе расследования.