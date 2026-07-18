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Чемпионат мира
18 июля 2026, 14:42 | Обновлено 18 июля 2026, 14:59
209
0

Экс-тренер Испании: «Ямаль не выиграет ЗМ, он ничего не добился на ЧМ»

Хавьер Клементе раскритиковал звезду «фурии рохи»

18 июля 2026, 14:42 | Обновлено 18 июля 2026, 14:59
209
0
Экс-тренер Испании: «Ямаль не выиграет ЗМ, он ничего не добился на ЧМ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Клементе
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Бывший главный тренер сборной Испании Хавьер Клементе оценил перспективы звездного вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

76-летний специалист скептически относится к шансам 19-летнего игрока выиграть «Золотой мяч» в этом году. Даже победа на чемпионате мира не поможет Ямалю, считает он.

«Выиграет ли Ламин «Золотой мяч»? Нет, ни в коем случае. Не верю, что 19-летнего игрока можно считать лучшим в мире. К тому же Ямаль ничего не показал на этом чемпионате мира. В этом сезоне он играл лучше за «Барселону», чем за сборную», – отметил Клементе.

Ямаль принял участие в 7 матчах «фурии рохи» на ЧМ-2026, отличившись одним забитым мячом. В финале испанцы сыграют против сборной Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 19 июля.

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Андрей Плыгун Источник: Sport.es
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