Экс-тренер Испании: «Ямаль не выиграет ЗМ, он ничего не добился на ЧМ»
Хавьер Клементе раскритиковал звезду «фурии рохи»
Бывший главный тренер сборной Испании Хавьер Клементе оценил перспективы звездного вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.
76-летний специалист скептически относится к шансам 19-летнего игрока выиграть «Золотой мяч» в этом году. Даже победа на чемпионате мира не поможет Ямалю, считает он.
«Выиграет ли Ламин «Золотой мяч»? Нет, ни в коем случае. Не верю, что 19-летнего игрока можно считать лучшим в мире. К тому же Ямаль ничего не показал на этом чемпионате мира. В этом сезоне он играл лучше за «Барселону», чем за сборную», – отметил Клементе.
Ямаль принял участие в 7 матчах «фурии рохи» на ЧМ-2026, отличившись одним забитым мячом. В финале испанцы сыграют против сборной Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 19 июля.
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