На 15 ЧМ хотя бы одна сборная из Южной Америки занимала призовые места

Южноамериканские сборные занимали призовые места на 15 из 23 сыгранных чемпионатах мира (учитывая текущий ЧМ-2026).

Вне зависимости от результата финального матча между Аргентиной и Испанией, аргентинцы в любом случае будут на призовом месте.

Для Аргентины эти медали станут седьмыми на мировых первенствах. Из всех сборных Южной Америки только у Бразилии больше (9). Также призовые места занимали Уругвай (дважды) и Чили (один раз).

Южноамериканские сборные, занимавшие призовые места на чемпионатах мира

2026 – Аргентина (1 или 2)

2022 – Аргентина (1)

2014 – Аргентина (2)

2002 – Бразилия (1)

1998 – Бразилия (2)

1994 – Бразилия (1)

1990 – Аргентина (2)

1986 – Аргентина (1)

1978 – Аргентина (1), Бразилия (3)

1970 – Бразилия (1)

1962 – Бразилия (1), Чили (3)

1958 – Бразилия (1)

1950 – Уругвай (1), Бразилия (2)

1938 – Бразилия (3)

1930 – Уругвай (1), Аргентина (2)