На 15 ЧМ хотя бы одна сборная из Южной Америки занимала призовые места
Медали в разное время выигрывали сборные Бразилии, Аргентины, Уругвая и Чили
Южноамериканские сборные занимали призовые места на 15 из 23 сыгранных чемпионатах мира (учитывая текущий ЧМ-2026).
Вне зависимости от результата финального матча между Аргентиной и Испанией, аргентинцы в любом случае будут на призовом месте.
Для Аргентины эти медали станут седьмыми на мировых первенствах. Из всех сборных Южной Америки только у Бразилии больше (9). Также призовые места занимали Уругвай (дважды) и Чили (один раз).
Южноамериканские сборные, занимавшие призовые места на чемпионатах мира
- 2026 – Аргентина (1 или 2)
- 2022 – Аргентина (1)
- 2014 – Аргентина (2)
- 2002 – Бразилия (1)
- 1998 – Бразилия (2)
- 1994 – Бразилия (1)
- 1990 – Аргентина (2)
- 1986 – Аргентина (1)
- 1978 – Аргентина (1), Бразилия (3)
- 1970 – Бразилия (1)
- 1962 – Бразилия (1), Чили (3)
- 1958 – Бразилия (1)
- 1950 – Уругвай (1), Бразилия (2)
- 1938 – Бразилия (3)
- 1930 – Уругвай (1), Аргентина (2)
🇦🇷🇧🇷 SOUTH AMERICA OWNS THE WORLD CUP PODIUM!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 18, 2026
🏆 Brazil or Argentina have finished on the podium in 15 of 23 World Cup editions.
🏆 🇦🇷 Argentina 1930
🥉 🇧🇷 Brazil 1938
🥈 🇧🇷 Brazil 1950
🏆 🇧🇷 Brazil 1958
🏆 🇧🇷 Brazil 1962
🏆 🇧🇷 Brazil 1970
🏆 🇦🇷 Argentina 1978 (🥉 🇧🇷 Brazil)… pic.twitter.com/bH09H3hS9f
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