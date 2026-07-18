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Чемпионат мира
18 июля 2026, 14:29 | Обновлено 18 июля 2026, 14:44
147
0

На 15 ЧМ хотя бы одна сборная из Южной Америки занимала призовые места

Медали в разное время выигрывали сборные Бразилии, Аргентины, Уругвая и Чили

18 июля 2026, 14:29 | Обновлено 18 июля 2026, 14:44
147
0
На 15 ЧМ хотя бы одна сборная из Южной Америки занимала призовые места
Getty Images/Global Images Ukraine
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Южноамериканские сборные занимали призовые места на 15 из 23 сыгранных чемпионатах мира (учитывая текущий ЧМ-2026).

Вне зависимости от результата финального матча между Аргентиной и Испанией, аргентинцы в любом случае будут на призовом месте.

Для Аргентины эти медали станут седьмыми на мировых первенствах. Из всех сборных Южной Америки только у Бразилии больше (9). Также призовые места занимали Уругвай (дважды) и Чили (один раз).

Южноамериканские сборные, занимавшие призовые места на чемпионатах мира

  • 2026 – Аргентина (1 или 2)
  • 2022 – Аргентина (1)
  • 2014 – Аргентина (2)
  • 2002 – Бразилия (1)
  • 1998 – Бразилия (2)
  • 1994 – Бразилия (1)
  • 1990 – Аргентина (2)
  • 1986 – Аргентина (1)
  • 1978 – Аргентина (1), Бразилия (3)
  • 1970 – Бразилия (1)
  • 1962 – Бразилия (1), Чили (3)
  • 1958 – Бразилия (1)
  • 1950 – Уругвай (1), Бразилия (2)
  • 1938 – Бразилия (3)
  • 1930 – Уругвай (1), Аргентина (2)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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