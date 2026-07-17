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  4. Легенда Динамо: «Через 2-3 года у Пономаренко возникнут серьёзные проблемы»
Украина. Премьер лига
17 июля 2026, 21:41 |
1642
2

Легенда Динамо: «Через 2-3 года у Пономаренко возникнут серьёзные проблемы»

Сергей Федоров посоветовал молодому таланту следить за весом

17 июля 2026, 21:41 |
1642
2 Comments
Легенда Динамо: «Через 2-3 года у Пономаренко возникнут серьёзные проблемы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко
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Бывший защитник «Динамо» и сборной Украины Сергей Федоров высказался о молодых игроках киевского клуба.

В частности, экс-футболист обратил внимание на нападающего киевлян Матвея Пономаренко. Он считает, что игроку нужно похудеть, чтобы избежать проблем в будущем.

– Вы считаете, что это всё-таки больше мешает ему?

– Да.

– Потому что, по его словам, он чувствует себя комфортно.

– Это пока 2–3 года – а потом будут большие-большие проблемы с этим.

В прошлом сезоне Пономаренко забил 13 голов в 15 матчах УПЛ. Его вес, по разным данным, колеблется между 92 и 100 кг при росте 190 см.

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Матвей Пономаренко Сергей Федоров Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Денис Бойко
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Комментарии 2
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Федоров правий, і я не про міністра)
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-1
З таким мінусом в фізиці  може взагалі нікого з серйозних клубів не   зацікавити ,окрім команд півзаводу
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-2
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