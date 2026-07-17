Легенда Динамо: «Через 2-3 года у Пономаренко возникнут серьёзные проблемы»

Бывший защитник «Динамо» и сборной Украины Сергей Федоров высказался о молодых игроках киевского клуба.

В частности, экс-футболист обратил внимание на нападающего киевлян Матвея Пономаренко. Он считает, что игроку нужно похудеть, чтобы избежать проблем в будущем.

– Вы считаете, что это всё-таки больше мешает ему? – Да. – Потому что, по его словам, он чувствует себя комфортно. – Это пока 2–3 года – а потом будут большие-большие проблемы с этим.

В прошлом сезоне Пономаренко забил 13 голов в 15 матчах УПЛ. Его вес, по разным данным, колеблется между 92 и 100 кг при росте 190 см.