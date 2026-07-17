Воспитанник Динамо и чемпион Украины продолжит карьеру в Первой лиге
Павел Ориховский подписал новый контракт с футбольным клубом «Феникс-Мариуполь»
Воспитанник киевского «Динамо», полузащитник Павел Ориховский продолжит карьеру в Первой лиге – футболист договорился о продлении контракта с «Фениксом-Мариуполем».
Украинец, который становился чемпионом Премьер-лиги в сезоне 2015/16, решил остаться в нынешнем клубе и подписал новое соглашение. Срок предыдущего истек 30 июня.
Кроме Ориховского, представитель Первой лиги пролонгировал сотрудничество с голкипером Антоном Задерейко и центральный полузащитником Андреем Кухаруком.
30-летний Ореховский присоединился к «Фениксу-Мариуполю» в марте 2026-го на правах свободного агента – до завершения сезона провел 11 матчей, в которых забил три гола и отдал результативную передачу.
30-летний Кухарук присоединился к команде Максима Фещука в январе 2026 года также свободным агентом. Он принял участие в 11 играх, записав на свой счет один забитый мяч и один ассист.
27-летний Задерейко защищает цвета «Феникса-Мариуполя» с июля прошлого года. Вратарь провел семь поединков, пропустил два гола и пять раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.
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